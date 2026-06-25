Política
L’alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un augment salarial de més de 10.000 euros anuals
Jaime Ruix considera la decisió coherent amb la seua manera d’entendre la política i reafirma el seu compromís amb el servici públic
L’alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, ha anunciat que renuncia a l’increment salarial vinculat al seu nomenament com a alcalde, una decisió que ha donat a conéixer coincidint amb el primer mes des que va assumir la màxima responsabilitat municipal.
A través d’un missatge en xarxes socials dirigit a la ciutadania, Ruix ha fet balanç d’estes primeres setmanes al capdavant del consistori, que ha definit com un període “intens”, marcat per l’escolta activa, l’aprenentatge i la faena diària per a continuar impulsant el desenrotllament del municipi.
Increment salarial de 10.000 euros
Segons ha explicat, durant este primer mes ha decidit no acollir-se a la millora retributiva associada a l’alcaldia, una mesura que, segons les seues paraules, respon a una qüestió de coherència amb la manera d’entendre la política que ha defensat al llarg de la seua trajectòria. La renúncia suposa deixar de percebre un increment salarial superior als 10.000 euros anuals lligat al càrrec.
“Considere que és una decisió coherent amb la manera d’entendre la política que sempre he defensat”, ha assenyalat l’alcalde, que ha volgut destacar que la seua prioritat continuarà sent el servici públic i la gestió municipal.
“Continuaré treballant per tots els veïns i les veïnes”
Ruix també ha agraït la confiança, les propostes i les mostres de suport rebudes per part dels veïns i veïnes durant estes primeres setmanes de mandat. Així mateix, ha reafirmat el seu compromís de treballar per a tota la ciutadania, independentment de les seues preferències polítiques. “Continuaré treballant per tots els veïns i les veïnes de la Pobla, pensen com pensen i s’hagen decantat per votar una opció o una altra”, ha afirmat.
Amb este anunci, l’alcalde assegura que continuarà centrant els seus esforços a atendre les necessitats del municipi i avançar en els projectes de futur per a la localitat. “Continuem treballant per la Pobla”, conclou el missatge difós per l’alcalde al complir-se el seu primer mes en el càrrec.
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