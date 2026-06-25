Tanca per obres el metro a la platja: “És un exemple de com el PP tracta València”
Este dijous, Metrovalencia reinicia les obres de rehabilitació i renovació del túnel que connecta Alameda i Marítim sense preveure cap transport alternatiu per als usuaris
“Bastaria que un regidor de Catalá utilitzara el metro regularment perquè no se’ls haguera passat resoldre les conseqüències que la seua desídia causa als veïns”, denuncia Grezzi, de Compromís
Redacció Levante-EMV
Des d’este 25 de juny fins al pròxim 30 d’agost, Metrovalencia interromprà el servici de les estacions d’Aragó, Amistat, Aiora i Marítim de les línies 5 i 7 del metro amb motiu de les obres de rehabilitació i renovació del túnel que connecta Alameda i Marítim. Un total de 47 dies laborables, 56 si s’inclouen els dissabtes, que els usuaris de l’Eixample, Aiora i la façana marítima es quedaran sense metro i que, per tercer any consecutiu —perquè es tracta del tercer any en què es perllonga esta actuació—, no comptaran amb servici alternatiu per part de l’empresa pública de la Generalitat ni de l’EMT, que reforçarà les línies 32 i 92 però no habilitarà autobusos llançadora perquè assumisquen el passatge de Metrovalencia.
En este sentit, el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi ha criticat que “el més normal quan un operador de transport públic —especialment el que funciona sobre carrils— suprimix una línia per obres és oferir un transport alternatiu per a completar el recorregut”. I afig: “N’estem farts de veure-ho desgraciadament en Rodalies. Però des que governen València i la Comunitat Valenciana el PP i Vox han aconseguit una nova fita difícilment reivindicable: interrompre un servici per obres i no substituir-lo per res. Zero per als usuaris del transport públic”, descriu el regidor valencianista, que considera impossible exemplificar millor la consideració que els dos partits que governen la Generalitat i l’Ajuntament tenen pels usuaris de transport públic.
Compromís per València, recorda Grezzi, no qüestiona la necessitat de les obres, però exigix un transport alternatiu que preste el mateix servei que s’està deixant d’oferir, siga por part de l’obligat natural, que seria la Generalitat, com per part de l’Ajuntament, tot i que amb càrrec a Metrovalencia. En concret, una possibilitat seria el reforç de les línies 19 i 93 de l’EMT, que arriben directament a les zones afectades, a més de la línia 71, que arriba a Tarongers i permet transbordar amb la línia 4/6 de tramvia. “No obstant això, ni Llorca oferix, ni Catalá reclama o proposa”, diu Grezzi.
“Bastaria que un regidor de Catalá, o dels empleats de PP i Vox en l’Ajuntament, utilitzara el metro regularment com a mitjà de transport perquè no se’ls haguera passat esmenar les conseqüències que la seua deixadesa ocasiona als veïns de la ciutat. Però Catalá no baixa del cotxe oficial, ni Carbonell de la moto, i no em vull ni imaginar com es mouen Olano o Gosálvez. És gent que desconeix absolutament com vivim la majoria de veïns de la ciutat”, lamenta el regidor.
Deute de 53 milions
Esta circumstància es produïx en un context financer en què el deute de l’Autoritat del Transport Metropolità de València amb l’EMT per la disputa sobre les targetes Suma ja supera els 53 milions d’euros, i la situació va forçar l’EMT a contractar una pòlissa de crèdit de 40 milions d’euros per a fer front a les tensions de tresoreria derivades d’este impagament. “Però mentres l’EMT ha hagut d’endeutar-se per a cobrir el forat que li ha obert la Generalitat, el Govern de Catalá no reclama ni tan sols que la Generalitat preste el servici que oferix a la ciutat amb regularitat”, critica Grezzi.
“És un exemple perfecte de com el PP autonòmic, però també l’estatal, tracta València capital: primer es permeten endeutar-nos amb desenes de milions, després ens creen problemes nous de mobilitat sense aportar cap solució i, com a resposta, demanen a Catalá que faça la cabotada i pose els veïns com a ostatges i pagafantes d’eixa mala gestió a canvi que des de Madrid l’assenyalen com la pepera exemplar”, lamenta Grezzi, que, des de Compromís, en la vespra d’estos dos mesos de cessament de servici de Metrovalencia, reitera la seua petició que s’atenga la situació.
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