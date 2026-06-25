El València Basket ja celebra el títol: rebuda multitudinària a Manises entre càntics de campions
Vora 200 aficionats van esperar durant hores en l’aeroport per a rebre la plantilla de Pedro Martínez després de conquistar un campionat històric
Álvaro García-Granero
La festa del València Basket ja ha començat. Després de proclamar-se campió i completar una temporada per al record, l’expedició taronja va aterrar en l’aeroport de Manises, a on vora 200 aficionats esperaven des de feia unes quantes hores per a rebre els seus herois. L’espera va valdre la pena. L’emoció, els càntics i la proximitat dels jugadors van convertir l’arribada en el primer gran acte de celebració d’un títol que ja forma part de la història del club.
Una rebuda carregada d’emoció i càntics
La plantilla va accedir a la terminal principal entre un passadís format per desenes de seguidors que no van deixar de corejar el nom de l’equip i dels seus jugadors. L’ambient va ser espectacular des del primer instant, amb un repertori de càntics que reflectien l’eufòria per l’èxit que s’havia assolit. “Campions, campions!”, “Que bote la Fonteta!” o el ja popular “Montero, queda’t!” van ressonar en l’aeroport, acompanyats també pels crits dedicats a Sako, un dels noms més aclamats per l’afició.
Els jugadors van respondre amb somriures, salutacions i gestos de complicitat cap a uns aficionats que feia hores que esperaven la seua arribada. La connexió entre la plantilla i la graderia va tornar a quedar palesa en una rebuda que va ser molt més que una simple benvinguda: va ser el primer capítol d’una celebració que promet perllongar-se durant les pròximes hores.
Josep Puerto, bany de masses i ovació a Pedro Martínez
Un dels moments més intensos es va viure amb l’aparició del capità, Josep Puerto, que va ser rebut al crit de “Capità, capità!” mentre alçava el trofeu davant dels aficionats. Després d’abandonar la terminal, Puerto va viure un autèntic bany de masses en la part exterior de l’aeroport, a on es van concentrar nombrosos seguidors, que van continuar la celebració amb l’equip.
En eixe mateix espai, l’afició va dedicar també una de les ovacions més caloroses al tècnic, Pedro Martínez, assenyalat com un dels grans artífexs de l’èxit de l’equip taronja. El reconeixement va ser unànime cap a l’entrenador en una nit marcada per la comunió total entre l’equip i la graderia.
Durant este tram final a l’exterior, Josep Puerto es va mostrar especialment pròxim i es va detindre per a fer-se fotos i firmar autògrafs a tots els presents, en una estampa que va reforçar encara més la seua connexió amb l’afició.
Una plantilla bolcada amb la seua afició abans de la gran celebració
L’expedició taronja va voler retornar l’afecte rebut des del primer moment. Pràcticament tots els jugadors es van detindre per a saludar els aficionats que havien esperat durant hores en l’aeroport, per a compartir amb ells els primers instants de la celebració. Entre tots va destacar especialment Reuvers, que va recórrer el passadís format pels seguidors per a xocar la mà de quasi tots els presents, tant adults com xiquets, en una imatge molt aplaudida pels assistents.
La rebuda a Manises es va perllongar fins ben entrada la matinada i, vora les 2:30 h, l’expedició començava a abandonar l’aeroport després d’una nit inoblidable. Tot i això, la celebració no es deté: demà continuarà en el Roig Arena amb entrada lliure, a on s’espera una nova gran festa per a homenatjar un equip que ha firmat una temporada històrica i que ja forma part del record del valencianisme.
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