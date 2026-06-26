Algemesí reobri l’aparcament subterrani del Mercat un any i huit mesos després de la dana
La ciutat recupera un dels principals espais d’estacionament després d’una inversió d’1,2 milions que ha cobert l’assegurança municipal
La reobertura comportarà la reactivació de l’ORA a partir de l’1 de juliol amb una important bonificació per als residents
L’aparcament subterrani de la plaça del Mercat d’Algemesí tornarà a obrir les portes dimecres que ve, 1 de juliol, una vegada finalitzades les obres de reconstrucció després de les inundacions que va provocar la dana fa ja un any i huit mesos. L’actuació integral, que ha suposat una inversió de prop d’1,2 milions d’euros sufragats a través de la pòlissa d’assegurança de l’Ajuntament d’Algemesí, permetrà recuperar un dels principals espais d’estacionament del municipi, la qual cosa millorarà la mobilitat, descongestionarà el trànsit en el centre urbà i facilitarà l’accés tant al comerç local com als servicis públics de la zona, destaquen fonts municipals.
Abans de l’obertura definitiva, els pròxims dies es duran a terme les últimes proves tècniques dels sistemes i de les instal·lacions amb l’objectiu de garantir que tot estiga en perfectes condicions per a la seua posada en funcionament, segons ha anunciat l’Ajuntament.
Este aparcament subterrani va quedar complemente negat després de la inundació. La Diputació de València va costejar la neteja inicial, però la reconstrucció ha corregut finalment a càrrec del Consorci de Compensació d’Assegurances, ja que una part de les places són de propietat privada, per la qual cosa l’Ajuntament no ha pogut incloure esta infraestructura en els plans per a la reconstrucció. Amb 6.200 metres quadrats distribuïts en dos plantes, va quedar completament inundat per l’aigua i el llot arrossegats pel riu Magre. Es van extraure 20 vehicles —alguns espentats pel corrent— i es van enviar al voltant de set tones de fang a l’abocador. Durant els primers dies, les autoritats temien que hi haguera víctimes en este espai, ja que alguns veïns afirmaven haver vist entrar a alguna persona durant aquella tràgica jornada. Finalment no es va comptabilitzar cap víctima en este pàrquing, que es va convertir en símbol d’esperança després de la tragèdia.
Reactivació de l’ORA
Coincidint amb la reobertura de l’aparcament de la plaça del Mercat i la reactivació del contracte de gestió, el mateix 1 de juliol l’Ajuntament tornarà a posar en funcionament el servici d’estacionament regulat (ORA). El Govern municipal destaca, entre les principals novetats, la nova bonificació aplicada a la targeta de residents i comerciants durant els anys 2026 i 2027, aprovada pel ple municipal el passat mes d’abril, que reduïx la quota setmanal de 8,36 euros a 0,35 euros, amb l’objectiu d’afavorir l’estacionament dels veïns de la zona.
L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacat que la reobertura de l’aparcament de la plaça del Mercat “suposa una molt bona notícia per als algemesinencs, ja que recuperem una infraestructura essencial tant per als veïns com per al comerç i l’activitat del centre de la ciutat. A més, la posada en funcionament de la nova tarifa bonificada per als residents respon al compromís de facilitar l’estacionament als qui viuen en la zona més cèntrica”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
- La “desintegració” i el silenci de l’abalisme: sobreviure a José Luis Ábalos
- Castelló, en alerta: sis incendis en només unes hores en una jornada de risc alt per foc
- Oltra i Rufián busquen la primera imatge d’unitat de l’esquerra
- Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen
- Dia de l’Orgull avançat, reivindicatiu i en alerta per un possible boicot municipal amb les obres de Colón
- L’Ajuntament de Picanya mostra el seu malestar pel tancament durant 10 dies del pont de la ronda est per part del Ministeri
- La Muixeranga de Xàtiva celebra la sèptima edició de la seua Trobada amb les colles de la Safor i del Vendrell com a convidades