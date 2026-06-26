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El bloc quirúrgic de l’Hospital de Sagunt centra noves inversions

El Departament de Salut impulsa la reforma en la climatització o la substitució de la impermeabilització de la terrassa

Entrada principal de l’Hospital de Sagunt

Entrada principal de l’Hospital de Sagunt / Daniel Tortajada

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Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

El Departament de Salut de Sagunt, mitjançant la Conselleria de Sanitat, ha mogut administrativament des que començà l’any més d’una dotzena de contractes d’obres, subministraments i servicis que freguen els 10,4 milions d’euros de pressupost.

Mentres que el més quantiós, més de 6,1 milions d’euros per a l’ampliació de l’hospital per l’ala oest, acaba d’eixir a licitació, els altres estan en diferents fases de la tramitació, des de la substitució de la impermeabilització de la terrassa superior dels quiròfans, pressupostada en prop de 165.000 euros i declarada deserta la primera setmana de febrer, fins al subministrament d’equips i material informàtic divers, amb una reserva per damunt dels 86.000 euros i que està en període d’avaluació d’ofertes.

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Intervencions

Algunes altres intervencions impulsades en este temps són la reforma de la climatització en el bloc quirúrgic i la seua direcció d’obra, a la qual es destina poc més de 2,2 milions d’euros; la retirada parcial de fibrociment en la part superior i inferior dels quiròfans generals, amb un cost superior als 550.000 euros; diversos lots de subministrament d’equipament mèdic i mobiliari clínic tant per al mateix Hospital de Sagunt com per als centres de salut que s’estenen per l’àrea sanitària; així com la substitució de la impermeabilització de la terrassa superior dels quiròfans, que es va adjudicar al segon intent.

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