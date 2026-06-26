El bloc quirúrgic de l’Hospital de Sagunt centra noves inversions
El Departament de Salut impulsa la reforma en la climatització o la substitució de la impermeabilització de la terrassa
El Departament de Salut de Sagunt, mitjançant la Conselleria de Sanitat, ha mogut administrativament des que començà l’any més d’una dotzena de contractes d’obres, subministraments i servicis que freguen els 10,4 milions d’euros de pressupost.
Mentres que el més quantiós, més de 6,1 milions d’euros per a l’ampliació de l’hospital per l’ala oest, acaba d’eixir a licitació, els altres estan en diferents fases de la tramitació, des de la substitució de la impermeabilització de la terrassa superior dels quiròfans, pressupostada en prop de 165.000 euros i declarada deserta la primera setmana de febrer, fins al subministrament d’equips i material informàtic divers, amb una reserva per damunt dels 86.000 euros i que està en període d’avaluació d’ofertes.
Intervencions
Algunes altres intervencions impulsades en este temps són la reforma de la climatització en el bloc quirúrgic i la seua direcció d’obra, a la qual es destina poc més de 2,2 milions d’euros; la retirada parcial de fibrociment en la part superior i inferior dels quiròfans generals, amb un cost superior als 550.000 euros; diversos lots de subministrament d’equipament mèdic i mobiliari clínic tant per al mateix Hospital de Sagunt com per als centres de salut que s’estenen per l’àrea sanitària; així com la substitució de la impermeabilització de la terrassa superior dels quiròfans, que es va adjudicar al segon intent.
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