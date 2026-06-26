Càritas va recaptar més de 50 milions en donatius per als afectats de la dana
L’arquebisbe de València, Enrique Benavent, assenyala que l’entitat ja ha desplegat 35 milions en ajudes a vivenda, negocis o mobilitat en municipis afectats per la barrancada
Càritas va rebre després de la dana més de 50 milions d’euros en donatius per a dedicar-los a les ajudes després de la dana. La dada la va oferir este dijous l’arquebisbe de València, Enrique Benavent, durant el desdejuni informatiu que va tindre lloc en Nueva Economía Fórum. “La memòria de Càritas d’enguany està determinada per les accions en favor dels afectats per la dana”, va assenyalar sobre una activitat que ha tingut cinc línies d’acció. En concret, la cobertura de necessitats bàsiques, ajudes a persones que han vist afectades les seues vivendes, els seus negocis, ajudes per a la mobilitat i salut mental i emocional.
Fins al moment, l’entitat diocesana ha desplegat 35 milions en un pla d’actuació que es prolongarà tres anys després de la dana. D’esta quantitat, onze milions en ajudes a vivenda, onze a negocis, tres a mobilitat o tres en ajudes a Càritas parroquials. També ha ajudat entitats dedicades al suport a persones amb demències o familiars de malalts d’alzhèimer, en municipis com Catarroja, la pedania de la Torre, Picanya, Alfafar o Utiel, va afegir.
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