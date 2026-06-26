El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
La Generalitat aprova mantindre la seua aportació del 20 % addicional a les rebaixes estatals i estén la gratuïtat als menors de 14 anys i a veïns de la zona dana, el 50 % a jóvens i el 40 % en títols multiviatge
L’abonament 10 manté el preu de 5,4 euros, “el més econòmic” del país segons el portaveu Barrachina
El Consell ha aprovat prorrogar fins al 31 de desembre de 2026 les reduccions temporals de tarifes en determinats servicis públics de transport que són competència de la Generalitat amb les mateixes condicions previstes en el Decret llei 9/2025, de 25 de juny, del Consell, amb l’objectiu de “continuar facilitant l’accés al transport públic, promoure una mobilitat sostenible i alleujar l’impacte econòmic sobre la ciutadania”. El Govern valencià continuarà aportant un 20 % addicional a les rebaixes estatals, ha explicat el portaveu, Miguel Barrachina.
La pròrroga manté la gratuïtat temporal del transport per a la població fins als 14 anys inclusivament, un descompte del 50 % en els títols destinats a jóvens i una reducció d’almenys el 40 % en els abonaments i títols multiviatge. Així mateix, es mantenen els títols gratuïts dirigits a les persones empadronades en els municipis afectats per la dana d’octubre de 2024, que continuaran distribuint-se i podran utilitzar-se fins al 31 de desembre de 2026.
Les reduccions tarifàries s’aplicaran, “en els mateixos termes i condicions” que establix el decret mencionat, als abonaments de transport i títols multiviatge emesos per l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), en el sistema TRAM d’Alacant i en el transport metropolità de Castelló, així com als títols de transport propis de les xarxes de Metrovalencia i TRAM d’Alacant. Estes reduccions no s’aplicaran en els servicis de Rodalies de Renfe en les combinacions zonals que incloguen la zona D.
El metro “més barat” d’Espanya
Barrachina ha presumit que, com a resultat d’estos descomptes, l’abonament SUMA 10, el més habitual, mantindrà el preu de 5,4 euros. D’esta manera, ha afegit, este abonament serà el “més econòmic” de les ciutats amb metro. “Els valencians han de saber que, en comparació amb Madrid, Barcelona, Bilbao i Sevilla, tenen el preu del bitllet més barat”. El portaveu ha subratllat que, enfront dels 1,25 euros de Barcelona o els 0,87 de Bilbao, un viatge en Metrovalencia costa 0,54 euros.
El decret regula igualment les indemnitzacions per les quals la Generalitat haurà de compensar els concessionaris dels servicis públics de transport per l’aplicació d’estes mesures, afig el Consell en un comunicat.
La mesura dona continuïtat a les reduccions tarifàries implantades per la Generalitat per a fomentar l’ús del transport públic i fer costat a la ciutadania davant del context inflacionista. Així mateix, permet adaptar el sistema autonòmic de descomptes al marc d’ajudes establit per l’Estat per a 2026 i garantir-ne el manteniment fins al 31 de desembre de 2026, de manera que la Generalitat assumix un descompte addicional del 20 % en els abonaments i títols multiviatge de caràcter general.
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