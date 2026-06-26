Diputació de València
Ens Uneix “apadrina” l’entrada del partit de l’alcalde d’Almussafes en Unió Municipalista
Toni González rep un milió extra de la Diputació de València per a finançar projectes locals mentres la seua nova marca, Tot per Almussafes, busca promoure noves formacions per a competir pel diputat provincial de la Ribera Baixa
Quasi retent honors a aquella màxima estratègica que l’enemic del meu enemic és el meu amic, l’exalcalde d’Almussafes, Toni González, expulsat del PSPV per unes denúncies d’assetjament i l’enfrontament posterior amb la direcció de Diana Morant, ha trobat un aliat en Ens Uneix, un altre partit que va nàixer precisament de la ruptura amb els socialistes.
I no pot dir-se que siga un aliat inesperat. Ens Uneix protagonitza en la Diputació de València un enfrontament total amb el PSPV, agreujat després de la negociació frustrada dels pressupostos provincials. Els socialistes els acusen de bloquejar subvencions a municipis que governen.
Per la seua banda, Toni González s’ha convertit, en els últims mesos, en un important mal de cap per a la direcció autonòmica del PSPV. Un càrrec, l’alcalde d’Almussafes, procedent de la família política de l’abalisme, que vol fer un descosit als socialistes a la Ribera Baixa.
De moment, la formació impulsada per l’alcalde d’Ontinyent (i exlíder provincial socialista), Jorge Rodríguez, està “apadrinant” González en la seua nova marxa. Segons traslladen fonts pròximes, Tot per Almussafes, la nova marca de la població de la Ribera, ja ha sol·licitat l’ingrés en Unió Municipalista.
Es tracta de la confederació de partits independents des de la qual Ens Uneix (i Centrats en Nules, de David García) projecta presentar-se a les autonòmiques i també unir forces (i vots) en els partits judicials de les províncies per a competir per representació en les diputacions. És el mateix procés pel qual Ens Uneix va aconseguir una acta de diputada a la Vall d’Albaida gràcies als seus grans resultats a Ontinyent i a la representació en altres municipis.
No serà fàcil per als municipalistes repetir l’escenari en el cas de la Ribera Baixa, ja que el PSPV gaudix d’una àmplia majoria en el partit judicial de Sueca. Així i tot, González vol impulsar candidatures en ciutats com Cullera (fortí de Jordi Mayor, diputat provincial) i Tavernes, dos municipis clau per a l’únic diputat provincial d’esta circumscripció. Ara mateix, en eixe partit judicial, els municipalistes ja tenen marques a Sueca, Sollana i, des d’ara, a Almussafes, amb l’àmplia majoria de González que tractarà de revalidar al marge del PSPV.
Mentrestant, l’alcalde expulsat del PSPV d’Almussafes està trobant suport econòmic de la Diputació de València, a on Ens Uneix ocupa la vicepresidència primera. A menys d’un any per a les eleccions, González va ser rebut este dilluns en la Diputació per Natàlia Enguix, a on van pactar secundar inversions en el municipi que sumen un milió d’euros.
González ja ha posat en marxa el seu nou partit, que s’alimenta d’un transvasament massiu de militants i regidors que, fins fa uns mesos, estaven en la disciplina del Partit Socialista.
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