Jardins
Fins a tres vegades han caigut branques de l’olivera de Doctor Collado sobre les terrasses de la plaça
Hostalers i veïns demanen que es faça una poda apropiada al tipus d’arbre que és, perquè, en cas contrari, podria haver-hi més incidents
La caiguda d’una branca de l’olivera de Doctor Collado sobre les terrasses dels bars de la plaça no és un episodi nou. Amb esta ja han sigut almenys tres les vegades que ha ocorregut, encara que en cap d’estes, per sort, ha calgut lamentar víctimes personals. Hostalers i veïns, tanmateix, creuen que això pot tornar a passar i que la poda que el Servici de Jardins està fent a l’arbre no garantix el contrari, perquè s’està fent com si fora un arbre ornamental, diuen, però, en realitat, es tracta d’una altra cosa. Temen, per tant, que hi haja més incidents i amb pitjors conseqüències.
Com va informar este periòdic, esta mateixa setmana es va trencar una gran branca de l’olivera de la plaça del Doctor Collado, de més de tres-cents anys d’antiguitat, i va caure sobre la terrassa d’un local d’hostaleria. No va causar víctimes personals, però això no ha impedit que es disparen totes les alarmes. De fet, els hostalers i veïns de la plaça, situada darrere de la Llotja, recorden que això ja ha passat en almenys dos ocasions més, una fa tres anys i una altra en fa sis o set. I temen que esta situació es torne a repetir i amb pitjors resultats que fins ara. En anteriors ocasions va haver-hi persones afectades, però no directament per la branca principal, sinó pel fullatge d’esta.
Tècnica errònia
Valoren el fet que el Servici de Jardineria de l’Ajuntament de València haja acudit ràpidament a podar l’olivera i certificar que la seua salut és òptima, però de la mateixa manera dubten de la tècnica seguida per a reduir el brancatge. I és que la poda ha consistit a retirar totes les branques laterals i guiar les branques centrals cap amunt, però l’ideal seria, segons diuen, deixar el peu principal i, a partir d’ací, que cresca el fullatge. Així es fa en altres llocs a on les oliveres es tracten com a tals, diuen.
En este cas, a més, el que estan deixant són les branques més gruixudes de l’olivera, una de les quals, per cert, s’està podrint i podria caure en els pròxims anys o en qualsevol temporal que assole València, asseguren els directament afectats.
Els hostalers recorden, finalment, que davall de la plaça continua estant el vell depòsit d’oli, que va aparéixer quan van fer la plaça, i que va ser llavors quan es va col·locar l’olivera en record d’aquella vella infraestructura. I proposen, de pas, que s’instal·len cartells que expliquen la història de l’arbre i de la plaça, que es troba en el principal entorn monumental de la ciutat i en un dels llocs més concorreguts d’esta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
- La “desintegració” i el silenci de l’abalisme: sobreviure a José Luis Ábalos
- Castelló, en alerta: sis incendis en només unes hores en una jornada de risc alt per foc
- Oltra i Rufián busquen la primera imatge d’unitat de l’esquerra
- Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen
- Dia de l’Orgull avançat, reivindicatiu i en alerta per un possible boicot municipal amb les obres de Colón
- L’Ajuntament de Picanya mostra el seu malestar pel tancament durant 10 dies del pont de la ronda est per part del Ministeri
- La Muixeranga de Xàtiva celebra la sèptima edició de la seua Trobada amb les colles de la Safor i del Vendrell com a convidades