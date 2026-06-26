Reunió
Les obres clau de la dana, a examen en la comissió mixta d’Algemesí
Un dels punts de l’orde del dia és la necessitat d’agilitzar les obres de reconstrucció en tots els municipis afectats, que patixen la falta de funcionaris per a tramitar els projectes i lamenten la lentitud de Tragsa
A la una del migdia ha començat la reunió de la comissió mixta entre Govern, Generalitat Valenciana i ajuntaments afectats per la dana per a la reconstrucció per la catàstrofe que va assolar la província de València el 29 d’octubre de 2024. La trobada, la segona des que este òrgan interadministratiu es va constituir el mes de febrer a Riba-roja de Túria, se celebra en el municipi d’Algemesí i damunt de la taula hi ha les obres de reconstrucció encara pendents més d’un any i mig després de l’episodi.
En total, prop de 60 dirigents de diferents administracions han acudit a la cita. Per part del Govern central, el ministre de Política Territorial, Angel Víctor Torres, així com la ministra de Ciència i Universitats, la valenciana Diana Morant, nomenada per l’executiu en substitució d’Arcadi España després del seu nomenament com a ministre d’Hisenda. També la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i la comissionada per a la dana, Zulima Pérez.
Quant a l’Administració autonòmica, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estat acompanyat pel conseller de Presidència, José Luis Díez, i el conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus. El president de la Diputació, Vicent Mompó, i més de mig centenar d’alcaldes i regidors han completat la nòmina d’assistents.
Un dels punts de l’orde del dia serà, segons han explicat fonts coneixedores de l’organització, la necessitat d’agilitzar les obres de reconstrucció en tots els municipis afectats. El Govern central va injectar als ajuntaments 1.746 milions d’euros per a dur a terme tota mena d’actuacions: obres en instal·lacions locals i infraestructures. Però la veritat és que la falta de mans en els despatxos municipals està llastrant l’execució de molts d’estos treballs pels tràmits administratius que requerix licitar els projectes, i els encàrrecs a l’empresa estatal Tragsa van més lents del que es desitjaria.
La primera cita, del passat 18 de febrer, més de 15 mesos després de la tragèdia, va suposar un desgel entre institucions que pràcticament des del primer dia havien estat al xoc. D’aquella reunió va eixir la composició de diversos grups de treball i el compromís de reunir-se cada tres mesos. D’este segon punt, la trobada d’este divendres arriba amb un mes de retard, però arriba. Amb més puntualitat han estat treballant els grups de treball que este divendres presentaran els seus avanços en quatre matèries: parcs naturals, salut mental, infraestructures hidràuliques i emergències. S’espera que de la cita de hui isquen les primeres propostes d’actuacions “conjuntes” entre les diferents institucions implicades.
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