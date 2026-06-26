LABORAL
Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
L’escassetat de mà d’obra qualificada a Europa fa disparar la demanda de professionals en ciutats de França, el Regne Unit i països nòrdics, amb remuneracions que arriben als 4.000 euros
L’escassetat de mà d’obra qualificada en el sector de la perruqueria en alguns territoris d’Europa com els països nòrdics (especialment Noruega), França i Gran Bretanya, entre altres, està generant una forta busca d’estos professionals a tota Espanya, inclosa la Comunitat Valenciana. Estes ofertes laborals que venen de l’exterior arriben a duplicar, en termes econòmics, el sou mitjà que percep un oficial de primera a València —uns 1.350 euros mensuals—, si bé eixa quantitat fins i tot pot situar-se entre els 3.500 i 4.000 euros.
El Gremi de Perruqueria i Bellesa de València reconeix, en declaracions a Levante-EMV, que el sector “patix una marcada escassetat de professionals, encara que eixa situació és més greu en altres països”, explica Daniel Gallego, representant d’esta associació professional. En eixe sentit, assenyala que la busca de treballadors de l’àmbit de la perruqueria en altres països és major que a Espanya i per això venen ací amb “ofertes atractives en sou i que superen amb escreix els salaris espanyols”, comenta este dirigent de l’associació gremial. Siga com siga, apunta que en algunes ocasions estes ofertes laborals no es concreten “per raons personals i les dificultats de la vivenda en molts països”, destaca Gallego.
Propostes laborals
Alguns portals d’ocupació com Jobsora, constata que Noruega destaca pel reclutament directe de professionals en l’estranger (per exemple, mitjançant ofertes d’ocupació impulsades en zones d’Espanya) per a satisfer l’alta demanda d’experts en estètica i tallada de cabells. En concret, hi ha ofertes laborals a Noruega que inicialment oferixen 2.300 euros nets al mes per als qui tenen entre 0 i 2 anys d’experiència. “S’hi afegiran bonificacions addicionals en funció del rendiment, les hores extraordinàries i les vendes de productes. Per als candidats amb experiència contrastada, el salari és més alt”, apunta Jobsora.
De fet, segons el president del Gremi de Perruquers de Castelló, Juan Hernández, Noruega està oferint ja sous de 4.000 euros, valorant sobretot l’experiència professional i el nivell d’anglés, tal com publica el diari Mediterráneo. Estos generosos honoraris de les ofertes internacionals contrasten amb el marc salarial d’algunes autonomies, advertixen estes mateixes fonts.
Les empreses de reclutament de personal de la perruqueria busquen “professionals amb vocació i un mínim d’un any d’experiència”. A més, es mostren disposades a pagar el vol i oferir cursos de formació. “Unix-te a una de les principals cadenes de perruqueria dels països nòrdics i experimenta treballar en un entorn internacional. Eres un perruquer apassionat que estima el seu ofici i pot comunicar-se en anglés? Esta és la teua oportunitat!”. Així comença la descripció d’una vacant d’ocupació per a Noruega de la consultora Eutalents.
Altres països
També el Regne Unit manté un creixement sostingut en la seua indústria de la bellesa, amb un volum de negoci que impulsa la contractació constant de perruquers, els ingressos dels quals superen amb escreix els d’Espanya. Per la seua banda, Suïssa, encara que no requerix tants empleats a causa d’una menor població, és el país amb els salaris més alts del món per a esta professió, amb sous que també superen els 3.000 euros mensuals.
Malgrat les ofertes laborals que venen de l’estranger, des del Gremi de Perruqueria i Bellesa de València constaten que les vacants d’ocupació del sector “tampoc són fàcils de cobrir, tal com ocorre amb tants altres oficis professionals, amb horaris especials, dels quals molts jóvens defugen”, conclou Daniel Gallego.
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