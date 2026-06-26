Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
L’equip grec aposta fort per fitxar un dels jugadors clau en l’engranatge de Pedro Martínez, que se sumarà a la llarga llista de baixes
València Basket ha sigut un dels equips més impressionants dels últims anys, amb un doblet i la classificació per a la primera final four de la seua història gràcies a un joc dinàmic, irresistible i amb l’empremta de Pedro Martínez marcada a foc, per la qual cosa no és gens estranys que els grans transatlàntics del bàsquet europeu s’hagen llançat a fitxar els jugadors taronja.
A l’eixida de Jean Montero cap a l’Olympiacos se sumarà, amb quasi total seguretat, la de Brancou Badio, també amb destinació a Atenes, però en este cas per a enrolar-se en les files de Panathinaikos, equip al qual el València Basket va passar per damunt en l’Eurolliga malgrat perdre els primers dos partits i que ara ha anat directe a buscar el jugador que tant de mal els va fer.
A colp de clàusula
L’equip grec pagarà la clàusula de rescissió de Brancou Badio segons ha avançat el periodista Andrea Calzone, que informa que els grecs posaran damunt de la taula un milió i mig d’euros, encara que, segons ha pogut saber SUPER, la xifra és un poc més alta, ja que va ser renovat en els últims mesos amb una pujada d’eixa clàusula d’eixida i un contracte fins a 2029.
L’escorta senegalés ha sigut un dels millors jugadors de la temporada: ha aportat un poder físic aclaparador, agressivitat en les seues accions, determinació a l’hora d’assumir responsabilitats i ha fet un pas avant enorme en defensa. No és casualitat que els grans hagen posat els ulls en ell i que els grecs vagen a pagar la clàusula.
Panathinaikos tindrà el pressupost més alt de la seua història
El fitxatge s’emmarca dins de l’aposta de Dimitrios Giannakopoulos per atrapar l’Olympiacos. Després de fitxar Željko Obradović, el polèmic propietari del club tirarà la casa per la finestra amb 50 milions d’euros de pressupost i la pretensió de traure a passejar el talonari per a fer un superequip.
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