Xàtiva aprova la sol·licitud d’ampliació del pressupost i del termini d’execució del futur centre de dia
El ple municipal ratifica la petició d’incrementar en 686.434 euros la dotació econòmica en una sessió en la qual també s’ha aprovat l’inici de l’expedient de la declaració de la Dansà del carrer Sant Josep, Carners i Adjacents com a bé immaterial de rellevància local
El ple municipal de Xàtiva corresponent al mes de juny ha aprovat sol·licitar a la Generalitat Valenciana una modificació de la delegació de competències per a les obres del futur centre de dia per a persones amb diversitat funcional de Xàtiva, amb l’objectiu d’incrementar la dotació econòmica del projecte en 686.434,12 euros. Esta petició respon a les necessitats derivades de l’execució de les obres i pretén garantir la viabilitat i finalització d’una infraestructura considerada estratègica per a l’atenció social en la ciutat.
A més, l’Ajuntament ha acordat sol·licitar una ampliació del termini d’execució de l’actuació fins al 30 de novembre de 2026, data prevista tant per a la finalització de les obres com per a la firma de l’acta de recepció. El nou cronograma preveu també la declaració d’obra nova el 10 de desembre i la cessió de l’edifici a la Generalitat el 28 de desembre. Segons els informes tècnics, esta ampliació resulta necessària per a assegurar el correcte desenrotllament administratiu del projecte i garantir que la justificació i el pagament de l’actuació es completen abans del 31 de desembre de 2026.
El portaveu del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, va explicar en la sessió plenària celebrada este passat dijous que “es tracta d’un centre molt sol·licitat per les famílies i ha arribat el moment de posar tot l’èmfasi en la finalització de les obres. Complir hui amb esta modificació és necessari per a finalitzar amb garanties este projecte”. Així mateix, ha assenyalat que “cal arribar a un acord entre totes les forces per a tirar-lo avant i arribar a eixe 30 de novembre amb tot finalitzat”.
Per la seua banda, Amor Amorós, portaveu de Xàtiva Unida, va manifestar que “la prioritat d’esta corporació ha de ser garantir que el centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual siga una realitat com més prompte millor. Per això, defenem la continuïtat de l’expedient del Pla Convivint, malgrat la necessitat d’aprovar una ampliació del pressupost i del termini d’execució de les obres”. I ha afegit: “Les persones i les seues famílies han d’estar per damunt de qualsevol obstacle burocràtic. És el moment de continuar avançant i de fer possible, d’una vegada per sempre, l’obertura d’este centre de dia tan esperat”. Marcos Sanchis, portaveu del Partit Popular, va assenyalar que “sabem que este recurs és necessari i votarem a favor amb el suport de la Generalitat, encara que esperem que no hi haja més demores”.
Finalment, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va afegir que “el que ara necessitem és aprovar esta modificació tan necessària i traslladar-la a la Generalitat. Perquè el nostre compromís i la nostra gestió són clars: acabar este centre de dia, cedir-lo a la Generalitat i que estos futurs 40 usuaris puguen utilitzar-lo molt prompte i gaudir-lo plenament. Cal recordar que es tracta d’una recomanació dels nostres tècnics i que, per tant, compta amb tot el nostre suport”.
D’altra banda, el ple també va aprovar, en este cas per unanimitat, l’inici de l’expedient per a la declaració de la Dansà del carrer Sant Josep, Carners i Adjacents com a bé immaterial de rellevància local, atenent una reivindicació històrica de l’Associació Cultural Festes del Carrer Sant Josep, Carners i Adjacents. Considerada una de les danses més antigues de la comarca, destaca pel seu valor històric, cultural i social, així com per haver-se mantingut viva de manera pràcticament ininterrompuda al llarg dels segles. Amb esta iniciativa, l’Ajuntament busca garantir la seua protecció i transmissió a les futures generacions com a part fonamental del patrimoni immaterial i de la identitat cultural de Xàtiva.
Mocions
En el ple d’este passat dijous es van presentar un total de quatre mocions. La primera moció, presentada pels grups municipals Xàtiva Unida i PSPV, i aprovada amb els seus vots favorables i el de Vox, així com amb l’abstenció del Partit Popular, insta la Generalitat Valenciana a exercir les seues competències en matèria d’inspecció i control de la informació alimentària i de l’etiquetatge d’aliments de manera coherent i responsable.
La segona moció, també conjunta dels grups municipals Xàtiva Unida i PSPV, i aprovada amb els seus vots favorables i el de Vox, mentres que el Partit Popular va votar-hi en contra, reclama un major compromís de la Generalitat Valenciana amb Xàtiva en els pressupostos de 2026, atesos els projectes pendents i la falta d’inversió en la ciutat. La tercera moció, del grup polític municipal Xàtiva Unida, i aprovada per unanimitat, exigix al Ministeri de Transports la millora urgent del servici de Rodalies, principalment quant a horaris, freqüències i infraestructures.
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