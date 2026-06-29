Compromís denuncia censura en el nou catàleg del Circuit Cultural Valencià
Verònica Ruiz critica l’exclusió de Pot de Plom i assegura que evidencia “la deriva” de l’IVC, “convertit en un vaixell sense rumb d’exclusió i censura”
La portaveu de cultura de Compromís en les Corts, Verònica Ruiz, denuncia que l’exclusió de Pot de Plom del catàleg del Circuit Cultural Valencià “és la demostració més evident de la deriva de l’Institut Valencià de Cultura dirigit pel PP, convertit en un vaixell sense rumb d’exclusió i censura”.
“Que una companyia amb la trajectòria, el públic i el reconeixement de Pot de Plom quede fora del catàleg és una vergonya cultural, però encara és més greu que això ocórrega amb una companyia que ha sigut afectada per la dana”, ha destacat la responsable de cultura de Compromís, que ha afegit que “este fet és la demostració que eixe nou catàleg del Circuit Cultural Valencià no és més que un instrument de censura, un instrument que Pérez Llorca i el seu govern utilitzen per a decidir qui molesta i qui no molesta al Govern valencià”.
En esta línia, i segons Ruiz, “l’únic criteri que hauria d’existir per a formar part del catàleg és la professionalitat de les companyies i dels projectes. Correspon després als ajuntaments decidir què programen segons les necessitats, els interessos i la realitat de cada municipi. Eixe era el sentit del Circuit Cultural Valencià”.
Per via parlamentària, la diputada ha exigit al Govern de Pérez Llorca que faça pública tota la documentació relativa al procediment d’avaluació i selecció de les propostes culturals del Circuit Cultural Valencià, ja que “estem davant d’un sistema amb criteris difusos i poc avaluables, en el qual fins i tot membres de la mateixa comissió han qüestionat el procediment per la falta de transparència i de garanties. Este govern ha imposat decisions excloents amb les quals convertix les seues preferències ideològiques i personals en decisions administratives”.
Finalment, Ruiz ha assenyalat que “l’Institut Valencià de Cultura travessa una de les etapes més caòtiques i de més deriva de la seua història” i ha recordat que “ja ha presentat iniciatives parlamentàries per a posar fi a esta situació i per a defendre que la cultura necessita institucions que garantisquen pluralitat, transparència i oportunitats per al conjunt del sector”.
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