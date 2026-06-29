Esport inclusiu
Els Gay Games omplin hotels i apartaments a València amb nits per damunt dels 400 euros
La competició pren la ciutat amb un to festiu i reivindicatiu amb nou disciplines esportives
La celebració dels Gay Games ha omplit els hotels i apartaments de València amb preus per damunt dels 400 euros la nit en els millors establiments. Les reserves superen amb escreix el 90 % i hi ha algun apartament que s’oferix per damunt dels 8.000 euros la nit, encara que se’n poden trobar per davall de 400. La competició va prendre ahir la ciutat amb un to festiu i reivindicatiu amb nou disciplines esportives.
En l’esdeveniment s’han inscrit 10.200 esportistes de 81 països diferents. És la segona participació més alta després dels jocs celebrats a París en 2018. A València hi ha una presència molt alta d’esportistes procedents de països com els Estats Units o Austràlia. Malgrat l’impacte, alguns hotelers han criticat l’“escassa promoció” que ha fet l’Ajuntament de València de l’esdeveniment.
Molts atletes han apostat per apartaments en la zona de la platja i hotels en el centre. El 95 % dels hotels de València no tenen habitacions disponibles per a hui i, en establiments com el Westin, les més barates costen 539 euros. En altres de cinc estreles com el Grand Hotel Centenari de la cadena Marriott en la plaça de l’Ajuntament es poden trobar habitacions per 407 euros.
La inscripció per als Gay Games, que ja està tancada, tenia un cost per als esportistes internacionals de 245 euros i per als nacionals de 165 euros en concepte de registre general, al qual calia sumar el de la prova (per exemple, la marató val 90 euros).
Competició
Després de la cerimònia d’obertura en l’estadi Ciutat de València dissabte a la nit, València va acollir ahir la primera gran jornada de competició dels Gay Games XII. El dia va estar ple de proves esportives i propostes culturals que prenen els carrers, les platges i les seus esportives de la ciutat per a iniciar una setmana de diversitat, respecte i celebració.
La jornada esportiva va començar a primera hora d’ahir amb una prova de triatló olímpic en la platja del Cabanyal i competicions de natació en la piscina del parc de l’Oest. Al llarg del dia es van disputar partits de voleibol en diferents seus com el poliesportiu Cabanyal, el pavelló Malva-rosa, el poliesportiu de Nou Moles i el pavelló de Benicalap.
El waterpolo va tindre un protagonisme especial en els poliesportius de Nou Moles i Natzaret, i el bàsquet es va començar a disputar en les instal·lacions de la Universitat Politècnica de València. El velòdrom Lluís Puig també va concentrar ahir bona part de l’activitat de la vesprada, amb tenis de taula, arts marcials i lluita. L’halterofília es va citar en el centre esportiu La Creu del Grau.
Els Gay Games són fonamentalment un esdeveniment esportiu internacional que busca unir atletes de tot el món i reivindicar la inclusió i la diversitat, però també tenen un fort component cultural. Una extensa programació cultural acompanya les competicions esportives durant tota la setmana.
Esdeveniments culturals
El punt de trobada del tram III del jardí del Túria va acollir ahir a la vesprada les Xarrades Orgulloses, arrancant amb “Out Loud: FLINTA Spaces Matter”. La primera sessió de debat i sensibilització sobre la diversitat va analitzar la importància dels espais en l’esport i la comunitat LGTBIQ+, centrant-se en valors com la participació, la seguretat i la igualtat.
També en el tram III es va celebrar l’Sport Mini Ball, una activitat grupal de ball pensada perquè els participants compartisquen pista vestits amb el seu look esportiu: des de futbol, tenis o atletisme fins a animació, natació o pilota valenciana.
A més, el Centre Cultural La Nau 3 Ribes va acollir la inauguració de Pride in Motion, el festival de cine queer. Esta iniciativa és el cor cinematogràfic dels Gay Games: un festival que presenta cada dia curtmetratges, llargmetratges i documentals LGTBIQ+ seleccionats per la seua qualitat artística, la seua diversitat temàtica i la seua capacitat per a emocionar i generar conversa. Amb una programació que inclou històries sobre esport, identitats i vivències reals, este festival permet a tothom comprendre les inquietuds culturals, socials i humanes que travessen la comunitat LGTBIQ+.
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