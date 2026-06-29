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Premis Valencià i Valenciana de l’Any

Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació

La primera edició dels premis impulsats per Levante-EMV homenatjarà, demà, a València, el catedràtic Joan Romero i l’oncòloga Anna Lluch

Joan Romero i Anna Lluch, primers Valencià i Valenciana de l’Any, de Levante-EMV

Joan Romero i Anna Lluch, primers Valencià i Valenciana de l’Any, de Levante-EMV / ED

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Jaume Vidagañ

Jaume Vidagañ

València
Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any

Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any / ED

Levante-EMV celebrarà este dimarts, 30 de juny, la primera edició dels Premis Valencià i Valenciana de l’Any, una iniciativa impulsada pel diari amb el suport de Baleària, Boluda Corporación Marítima, Global Omnium i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a reconéixer públicament trajectòries exemplars que han contribuït al progrés i al prestigi de la Comunitat Valenciana.

La gala tindrà lloc a les 19:30 hores en l’hotel The Westin Valencia i reunirà representants institucionals, empresarials, acadèmics i socials en un acte que reivindicarà el talent, el compromís i la vocació de servici dels qui s’han convertit en referents per a la societat valenciana. L’acte serà inaugurat pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i comptarà amb la intervenció de l’alcaldessa de València, María José Catalá.

Els primers guardonats seran Joan Romero, distingit com a Valencià de l’Any, i Anna Lluch, reconeguda com a Valenciana de l’Any. Amb els dos nomenaments, Levante-EMV vol destacar dos trajectòries que representen alguns dels valors que inspiren estos premis: el coneixement, l’excel·lència professional, el compromís cívic i la contribució al bé comú.

Joan Romero, catedràtic emèrit de Geografia Humana de la Universitat de València, és una de les veus més influents en l’anàlisi territorial i política valenciana. La seua recent designació per a dirigir el futur pla director de l’àrea metropolitana de València i la seua decisió de finançar beques d’excel·lència per a estudiants amb menys recursos han reforçat una trajectòria marcada per la reflexió acadèmica i el compromís amb la societat.

Per la seua banda, Anna Lluch, catedràtica emèrita de Medicina i referent internacional en la investigació del càncer de mama, ha dedicat dècades a la millora de l’atenció oncològica, la investigació científica i la divulgació mèdica. El seu treball ha contribuït a transformar el diagnòstic i tractament d’esta malaltia i l’ha convertida en una de les figures més respectades de la medicina espanyola.

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Amb esta primera edició, Levante-EMV posa en marxa una cita que naix amb vocació de continuïtat i que aspira a consolidar-se com un reconeixement anual a les persones que, des d’àmbits tan diversos com la ciència, la cultura, la universitat, l’empresa o les institucions, contribuïxen a construir una Comunitat Valenciana més preparada, innovadora i cohesionada.

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