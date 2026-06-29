Èxit de la segona edició del congrés Oliva Educa
La jornada va reunir, divendres, en el Centre Polivalent, més de 800 professionals del sector de l’educació
Divendres passat va tindre lloc en el Centre Polivalent d’Oliva el congrés educatiu Oliva Educa, una jornada educativa amb quatre ponències oferides per professionals del sector. El congrés estava organitzat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva, que encapçala el regidor Mario Vidal, al costat dels tècnics municipals del departament.
L’edició d’enguany ha comptat amb la participació de Rosa Liarte, innovadora educativa i referent en competència digital; Miguel de Lucas, il·lusionista i expert en motivació i comunicació; Raúl Bermejo, referent en creativitat i pensament divergent en educació, i María Couso, especialista en neuroeducació i joc com a ferramenta d’aprenentatge.
Va haver-hi 800 inscripcions, que es van esgotar en tan sols 20 minuts el mateix dia que es va obrir el procés. Des de l’Ajuntament d’Oliva assenyalen que “continuem apostant per una educació de qualitat, innovadora i oberta als nous reptes de la societat, i iniciatives com Oliva Educa reforcen la nostra aposta amb la formació del professorat i la construcció d’una comunitat educativa compromesa amb el futur de les noves generacions”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La “desintegració” i el silenci de l’abalisme: sobreviure a José Luis Ábalos
- Castelló, en alerta: sis incendis en només unes hores en una jornada de risc alt per foc
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
- Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen
- L’Ajuntament de Picanya mostra el seu malestar pel tancament durant 10 dies del pont de la ronda est per part del Ministeri