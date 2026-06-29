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Ferrocarril

Jornada —quasi— normal de vaga de Rodalies: només tres trens cancel·lats

Les parades les ha convocades el Sindicat Ferroviari

Trens de Rodalies en l’estació del Nord de València en una imatge d’arxiu

Trens de Rodalies en l’estació del Nord de València en una imatge d’arxiu / Francisco Calabuig / LEV

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

Està sent una jornada de vaga anormal perquè tot està funcionant, quasi, amb normalitat. En este dilluns de parada en el servici de Rodalies, convocada pel Sindicat Ferroviari, a la Comunitat Valenciana, l’impacte està sent mínim.

En concret, s’han cancel·lat, fruit de la vaga, tres servicis. Els trens afectats són de la línia de Rodalies C2. Només en són tres els trens afectats perquè la vaga, han indicat fonts de Renfe, només l’ha secundada un maquinista en tota la xarxa de la Comunitat Valenciana.

Quant als trens d’alta velocitat, a més de la llarga i mitjana distància, tots els servicis circulen amb normalitat en l’àrea de València, sense que s’haja detectat cap incidència per la vaga.

Què motiva la vaga?

La d’este dilluns és la primera de les dos jornades de vaga de 24 hores de duració que ha anunciat el Sindicat Ferroviari. Per a maximitzar l’impacte de la protesta, s’ha fet coincidir la parada amb l’operació eixida de les vacacions d’estiu. Este és el dilluns corresponent a la primera setmana de juliol, data tradicional d’eixida de vacacions.

La parada s’ha convocat per a denunciar l’incompliment dels acords als quals van arribar el novembre de 2023 el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la part laboral. Llavors, eixos acords van portar a la desconvocatòria de la vaga prevista en Renfe, però, segons denuncien des del sindicat, no es van complir. A això sumen l’“abandó premeditat” del servici de mercaderies.

Normalitat en alta velocitat

En ple inici de l’operació eixida de vacacions estivals, però, els servicis d’alta velocitat, llarga i mitjana distància no estan afectats per les parades del Sindicat Ferroviari i circulen amb normalitat.

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El personal de Renfe, que cobrix estos trens, no ha secundat la vaga, per tant circula el 100 % dels servicis. En Rodalies, l’impacte de moment es limita a la cancel·lació d’eixos tres trens.

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