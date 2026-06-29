Tragèdia a l’Amèrica Llatina
Nayra Ortiz: “Les pèrdues humanes en el sisme de Veneçuela són pitjors del que es pensava”
La presidenta de l’associació veneçolana a València confirma amb els seus paisans que les conseqüències dels terratrémols són més greus del que s’havia anunciat
La comunitat veneçolana a València està rebent notícies del seu país que confirmen que les conseqüències dels dos sismes que han assolat el país són molt pitjors del que es pensava. Nayra Ortiz, presidenta de l’Associació de Veneçolans de la Comunitat Valenciana, va lamentar ahir: “És molt més greu del que créiem. Les pèrdues humanes dels terratrémols són molt majors del que es pensava en un primer moment”.
Ortiz va assegurar que la situació és molt complicada perquè l’ajuda humanitària no està arribant de manera fluida a les zones més castigades. “El pitjor és que ara s’està descobrint que hi ha molts més morts. Una companya de l’Associació acaba d’assabentar-se que ha mort el seu oncle i que té altres familiars entre els derrocs”, va assenyalar.
La representant del col·lectiu veneçolà a València va insistir que la situació en el seu país és “crítica”. “La cosa està molt malament. No hi ha medicaments ni aliments bàsics. Necessiten ajuda urgentment”, va alertar.
Molts més morts
Nayra Ortiz va assegurar que els periodistes del seu país estan advertint que el nombre de morts serà molt alt. De fet, el canal oficial Telesur va reconéixer la possibilitat d’un increment “alarmant” del nombre de decessos.
Ara, la prioritat dels rescatistes, bombers, metges i voluntaris és traure de les entranyes de la solsida als qui han quedat atrapats i encara respiren.
Recollida d’ajuda
La comunitat veneçolana a la Comunitat Valenciana ha demanat ajuda a la Generalitat i al Govern per a enviar, dimecres que ve, per via aèria, els aliments i estris sanitaris que arrepleguen per a ajudar les víctimes del terratrémol a Veneçuela. Han instal·lat dos punts de recollida a València (en l’avinguda Amado Granell, 66, i en la de Burjassot, 29) i un a Torrent (centre comercial Las Américas) i necessiten sobretot menjar en llanda i llet en pols. A la Comunitat Valenciana viuen 80.000 veneçolans, que s’han bolcat en l’ajuda.
Angelo Rivieres, d’ASIM, va insistir que necessiten aliments en llanda i llet en pols per a facilitar el transport. “No arrepleguem roba ni aigua. Sí que busquem productes sanitaris com ara gases o medicaments segellats, i també rebem aliments per a mascotes”, va apuntar.
El voluntari va destacar la solidaritat de la societat valenciana. Casals fallers han oferit els seus locals per a guardar part del que arrepleguen. “Ara estem amb la urgència, però continuarà fent falta ajuda en els pròxims mesos. L’impacte dels terratrémols ha sigut tremend”, va indicar.
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