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La Nova celebra el 125é aniversari amb un concert de cambra

El recital, oferit pels conjunts de metall i fusta de la societat musical, tindrà lloc el pròxim 4 de juliol en l’Espai Cultural La Nova

Cartell del concert de cambra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva

Cartell del concert de cambra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva / Levante-EMV

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Lluis Cebriá

Xàtiva

La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra el 125é aniversari amb un concert de cambra oferit pels conjunts de metall i fusta de la societat. Amb motiu del 125é aniversari de la seua fundació legal com a societat musical, La Nova ha programat un any ple d’activitats que va començar el passat 1 de març amb el concert extraordinari de l’aniversari, que es va celebrar en el Gran Teatre de Xàtiva i en el qual van participar les dos agrupacions de La Nova, l’Orquestra i la Banda Simfònica.

Cartel del concierto de cámara de la Societat Musical La Nova de Xàtiva.

Cartell del concert de cambra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva / Levante-EMV

En esta ocasió està programat un concert de cambra oferit pels conjunts de metall i fusta de la societat. Este concert pretén mostrar el paper dels músics més enllà de les agrupacions més conegudes, com són la banda i l’orquestra.

El concert tindrà lloc el dissabte 4 de juliol a les 19:30 hores en l’Espai Cultural La Nova. El concert porta per títol “Els colors dels vents”, amb la intenció de donar a conéixer tots els vessants expressius que oferixen els diferents instruments que conformen els dos conjunts que hi actuaran, el conjunt de metall i el conjunt de fusta. La primera part serà a càrrec del conjunt de metall, que oferirà un recorregut històric a través de diferents peces musicals, començant en el barroc i acabant amb música més actual i coneguda. En la segona part, el conjunt de fusta oferirà obres del romanticisme europeu de finals del segle XIX, amb compositors com Bizet o Saint-Saëns.

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Els actes de celebració del 125é aniversari de la Societat Musical La Nova continuaran el mes de setembre amb més concerts i activitats per a socis, amics i simpatitzants. Pròximament, la Societat Musical La Nova participarà en els actes de les festes de Xàtiva, com el Festival Pòrtic de les Nostres Festes, el 31 de juliol, i la Ronda a la Mare de Déu de la Seu, el 4 d’agost.

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