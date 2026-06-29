La Nova celebra el 125é aniversari amb un concert de cambra
El recital, oferit pels conjunts de metall i fusta de la societat musical, tindrà lloc el pròxim 4 de juliol en l’Espai Cultural La Nova
La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra el 125é aniversari amb un concert de cambra oferit pels conjunts de metall i fusta de la societat. Amb motiu del 125é aniversari de la seua fundació legal com a societat musical, La Nova ha programat un any ple d’activitats que va començar el passat 1 de març amb el concert extraordinari de l’aniversari, que es va celebrar en el Gran Teatre de Xàtiva i en el qual van participar les dos agrupacions de La Nova, l’Orquestra i la Banda Simfònica.
En esta ocasió està programat un concert de cambra oferit pels conjunts de metall i fusta de la societat. Este concert pretén mostrar el paper dels músics més enllà de les agrupacions més conegudes, com són la banda i l’orquestra.
El concert tindrà lloc el dissabte 4 de juliol a les 19:30 hores en l’Espai Cultural La Nova. El concert porta per títol “Els colors dels vents”, amb la intenció de donar a conéixer tots els vessants expressius que oferixen els diferents instruments que conformen els dos conjunts que hi actuaran, el conjunt de metall i el conjunt de fusta. La primera part serà a càrrec del conjunt de metall, que oferirà un recorregut històric a través de diferents peces musicals, començant en el barroc i acabant amb música més actual i coneguda. En la segona part, el conjunt de fusta oferirà obres del romanticisme europeu de finals del segle XIX, amb compositors com Bizet o Saint-Saëns.
Els actes de celebració del 125é aniversari de la Societat Musical La Nova continuaran el mes de setembre amb més concerts i activitats per a socis, amics i simpatitzants. Pròximament, la Societat Musical La Nova participarà en els actes de les festes de Xàtiva, com el Festival Pòrtic de les Nostres Festes, el 31 de juliol, i la Ronda a la Mare de Déu de la Seu, el 4 d’agost.
Suscríbete para seguir leyendo
- La “desintegració” i el silenci de l’abalisme: sobreviure a José Luis Ábalos
- Castelló, en alerta: sis incendis en només unes hores en una jornada de risc alt per foc
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
- Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen
- L’Ajuntament de Picanya mostra el seu malestar pel tancament durant 10 dies del pont de la ronda est per part del Ministeri