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Turisme

Riba-roja de Túria geolocalitza en temps real els turistes per a redirigir-los al nucli urbà

La iniciativa, amb una inversió de 40.000 euros, es basa en dades i segmentació avançada per a impactar en públics específics i redirigir visitants

Turistes visiten una de les parades sobre patrimoni històric de Riba-roja de Túria

Turistes visiten una de les parades sobre patrimoni històric de Riba-roja de Túria / A. Riba-roja de Túria

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Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha posat en marxa una estratègia de promoció turística digital segmentada amb l’objectiu d’atraure el turisme de proximitat i reforçar el seu posicionament com a destinació sostenible, cultural i gastronòmica. La iniciativa s’emmarca en el Pla de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) 2022, finançat amb fons europeus Next Generation EU a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

El projecte, desenrotllat per Autoritas Consulting, busca “vertebrar turísticament el territori, redirigir visitants des del Parc Natural del Túria cap al nucli urbà del municipi i reforçar el posicionament de Riba-roja com a destinació sostenible, digital i diversa”, segons fonts del programa.

La campanya ha sigut dissenyada amb un enfocament basat en dades (data-driven) i segmentació avançada, i es dirigix a públics específics segons criteris demogràfics, geogràfics i d’interessos. Entre els principals targets hi ha els residents de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, inclosos municipis com Llíria, Paterna i Manises, així com perfils interessats en turisme actiu, naturalesa, patrimoni històric i gastronomia local.

Turistas visitando uno de las paradas sobre patrimonio histórico de Riba-roja de Túria.

Turistes visiten una de les parades sobre patrimoni històric de Riba-roja de Túria / A. Riba-roja de Túria

Geolocalització en temps real

A més, la geolocalització en temps real ha permés impactar en usuaris que ja es trobaven en l’entorn del Parc Natural del Túria, fet que ha incentivat el seu desplaçament cap al nucli urbà de Riba-roja.

“Tot el material produït ha sigut validat pel Departament de Turisme de l’Ajuntament, i els drets de propietat intel·lectual pertanyen íntegrament al municipi”, segons es detalla en la iniciativa.

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Inversió de 40.000 euros

La inversió total ascendix a 40.000 euros, finançats íntegrament amb fons europeus Next Generation EU. La difusió s’ha fet principalment a través de xarxes socials com ara Instagram, Facebook i TikTok, amb publicitat segmentada orientada a públics estratègics.

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