Arriba a Sagunt un taller gratuït per a saber interpretar els riscos en cas d’inundació
L’activitat tindrà lloc en el Casal Jove, amb places limitades
Després de la dana, hi ha una incertesa constant sobre la manera en què cal actuar en cas d’inundació. Dilluns que ve, 6 de juliol, la sala d’actes del Casal Jove de Port de Sagunt acollirà, a les 17:30 hores, un taller gratuït organitzat pel grup d’investigació RIUMED i la Universitat de València, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sagunt, per a aprendre a interpretar la cartografia de risc d’inundació de la conca del riu Palància. Les places estan limitades a 60 persones i la inscripció es pot fer en este enllaç.
Activitats incloses i material utilitzat
L’Ajuntament de Sagunt afirma que el taller és participatiu i els assistents treballaran en grups reduïts de sis a deu persones amb diferents materials, principalment cartogràfics, per a millorar la seua comprensió sobre el risc d’inundació i conéixer millor les característiques de la conca del Palància.
El taller inclourà tres activitats principals: la sessió arrancarà a les 17:30 hores amb la recepció d’assistents i una presentació a les 17:45 h. A les 18:00 h començarà la primera activitat, centrada a conéixer com és la conca fluvial del lloc a on viu cada participant, amb una duració de 40 minuts. A les 18:40 h arrancarà la segona activitat, dedicada a analitzar quin és el risc d’inundació en eixa conca, que es prolongarà fins a les 19:20 h. Després d’una pausa per al café de 20 minuts, la sessió tancarà a les 19:40 h amb una tercera activitat sobre com accedir a informació oficial i fiable en situacions de perill, que conclourà a les 20:00 hores, segons l’Ajuntament de Sagunt.
El taller no és una iniciativa aïllada. El programa de RIUMED i la Universitat de València ja ha recorregut altres municipis de la província afectats pel risc d’inundació, com Alfara del Patriarca, Alboraia, Benetússer i Massanassa. Al llarg de cada sessió es duen a terme també diversos qüestionaris que permeten avançar en la investigació sobre la percepció i el coneixement ciutadà del risc, amb l’objectiu de contribuir al disseny d’estratègies de prevenció més efectives.
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