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Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents

L’actuació, que ha entrat en l’última fase, està cofinançada amb fons europeus Next Generation

Contenidors nous en la zona de la platja de Sagunt

Contenidors nous en la zona de la platja de Sagunt / Ajuntament de Sagunt

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

La renovació del parc de contenidors de Sagunt continua avançant amb la instal·lació de 1.634 noves unitats “intel·ligents” i equipades amb tecnologia que permetrà optimitzar el sistema d’arreplega de residus.

L’actuació impulsada per l’Ajuntament, a través de l’empresa Contenur, entra ja en la fase final després que s’hagen col·locat més de dos terços dels contenidors nous. El procés conclourà a finals d’agost, moment en què també entraran en funcionament els sensors que incorporaran estos dispositius per a recopilar informació en temps real sobre aspectes com la data d’arreplega, la ubicació o el pesatge dels residus.

La renovació preveu la instal·lació de 593 contenidors per a la fracció resta, 346 per a envasos, 345 per a paper i cartó i 350 destinats a residus orgànics. Tots els contenidors retirats seran reciclats per a ser posteriorment reutilitzats.

Principals novetats

Una de les principals novetats del projecte és la incorporació de sensors que permetran conéixer l’estat de cada contenidor i millorar la planificació del servici. Gràcies a esta informació, la Societat Anònima de Gestió (SAG) podrà adaptar les rutes i la freqüència d’arreplega a les necessitats reals de cada zona. Un altre avanç és la reorganització dels contenidors.

Contenedores situados en Port de Sagunt.

Contenidors situats a Sagunt / Redacció Levante-EMV

En total, es crearan prop de 350 bateries completes distribuïdes per tota la ciutat, que inclouran totes les fraccions: envasos, cartó, orgànica, vidre i resta. Així, la ciutadania podrà depositar tots els seus residus en un únic punt, la qual cosa evitarà desplaçaments innecessaris i facilitarà la separació en origen. L’objectiu és optimitzar els recursos disponibles i evitar situacions com el desbordament de contenidors en determinats punts del municipi. D’esta manera, els veïns podran depositar tots els seus residus en un mateix lloc sense necessitat de desplaçar-se a diferents punts per a reciclar cada classe de material.

Segons la planificació municipal, la distància entre estes bateries serà d’aproximadament 150 metres, amb l’objectiu que la majoria de la població dispose d’un punt d’arreplega complet prop del seu domicili.

Més capacitat i accessibilitat

La renovació també suposarà una millora en l’accessibilitat. Els models nous tindran una capacitat de 3.000 litres, excepte els destinats a matèria orgànica, que comptaran amb 2.000 litres. A més, prescindiran de mecanismes com ara pedals o palanques, per a facilitar la seua utilització per part de la ciutadania. El seu disseny, de menys altura, també busca millorar la visibilitat en la via pública i reforçar la seguretat viària.

Part de l’actuació s’emmarca dins de la línia d’intervenció 3 del Pla territorial de sostenibilitat turística de Sagunt dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

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La inversió total ascendix a 1.880.646,85 euros. D’esta quantitat, 916.968,38 euros procedixen de fons municipals, mentres que la Unió Europea hi aporta 189.497,53 euros a través dels fons Next Generation. La resta, 774.180,94 euros, correspon a finançament de la planta de regasificació Saggas.

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