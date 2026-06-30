Un col·legi del Real de Gandia implantarà un mètode finlandés per a previndre l’assetjament escolar
Las Colinas posarà en marxa, el curs que ve, el mètode KiVa, que involucra tota la comunitat educativa i que compta amb l’aval d’estudis científics
El col·legi privat Las Colinas, al Real de Gandia, implantarà, el curs que ve, un mètode pioner per a previndre l’assetjament escolar en el qual involucrarà tota la comunitat educativa. Es tracta del mètode KiVa, un programa desenrotllat pel Ministeri d’Educació de Finlàndia i avalat per rigorosos estudis científics a escala internacional, segons van informar fonts del centre.
El programa, segons les mateixes fonts, “ha demostrat que reduïx dràsticament l’assetjament escolar i millora el rendiment acadèmic”. Serà un dels pocs centres educatius valencians a sumar-se a este mètode centrat en la prevenció, que també implica una inversió considerable per part del centre.
Actualment, el col·legi està en la fase de formar els docents i tot el seu equip. Esta preparació combina una base teòrica sòlida amb dinàmiques pràctiques per a dotar els professionals de ferramentes eficaces de prevenció i intervenció en les aules.
El mètode KiVa (abreviatura de Kiusaamista Vastaan, que significa “contra l’assetjament escolar” i el significat col·loquial del qual, en finés, és agradable, amable o vistós) destaca per un enfocament integral. A diferència d’altres metodologies, no només se centra en la víctima i l’assetjador, sinó que influïx directament en el comportament dels observadors, a l’eliminar el reforç social que sol buscar l’agressor.
El programa s’estructura en tres fases clau. En primer lloc, la prevenció, amb la conscienciació en l’aula sobre l’assetjament i les seues conseqüències. Davant de qualsevol indici de conflicte s’intervé de manera ràpida i protocol·litzada mitjançant entrevistes amb les parts implicades i es fa un seguiment per a assegurar la resolució definitiva.
“La formació que estem fent ens dota d’una sistematització executiva ràpida i eficaç. Volem que els nostres alumnes deixen de ser observadors silenciosos i es convertisquen en agents actius del benestar comú i que aprenguen a resoldre els conflictes a través del diàleg, l’assertivitat i l’empatia”, explica Laura Cloquell, coordinadora de convivència del Col·legi Las Colinas.
De fet, el paper de “xiquet observador” és fonamental dins del mètode KiVa, ja que detecta casos entre els seus companys. En el col·legi assenyalen que han tingut alumnes que han arribat d’altres centres per haver patit assetjament i estar aïllats pel grup, però finalment allí han pogut tindre un ambient escolar saludable. També són conscients que hui dia, amb les xarxes socials, l’assetjament s’estén més enllà de les aules, però no es desentenen d’esta part, al contrari.
Cloquell assenyala que l’adopció d’este programa “no partix de zero, sinó que ve a donar suport i potenciar la línia pedagògica que el col·legi ha defés des dels seus inicis”. El mètode, segons els seus promotors, reduïx les situacions de tensió en l’aula i genera una major motivació en l’alumnat.
La directora pedagògica, Rosma Yagüe, indica que “estem integrant formalment este prestigiós programa en la nostra pròpia essència; aportem una estructura i unes formes d’actuació que enriquixen i potencien el que sempre hem sigut: un col·legi ocupat i preocupat per la felicitat dels seus alumnes”.
A partir del pròxim curs, l’alumnat treballarà els continguts de KiVa dins del pla d’acció tutorial. A través d’un gran ventall de dinàmiques adaptades a cada etapa evolutiva i edat, es reforçaran conceptes com la comunicació sana, la resolució pacífica de conflictes i la capacitat d’arribar a acords.
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