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Cullera acull l’exposició retrospectiva de l’humorista gràfic Ortifus

“Ortifurama valencià” oferix un ampli recorregut a quatre dècades de trajectòria a través d’una selecció de vinyetes, il·lustracions, materials gràfics i projectes fallers

Ortifus, en l’elaboració d’una de les seues vinyetes, en una imatge d’arxiu

Ortifus, en l’elaboració d’una de les seues vinyetes, en una imatge d’arxiu / FERNANDO BUSTAMANTE

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La Casa de l’Ensenyança de Cullera acollirà, del 3 al 30 de juliol, l’exposició “Ortifurama valencià”, una àmplia retrospectiva dedicada a l’humorista gràfic Antonio Ortiz Fuster, Ortifus (València, 1948), una de les figures més reconegudes i estimades de la cultura popular valenciana contemporània, que, durant les últimes dècades, ha mostrat amb humor la seua visió de l’actualitat a través de les pàgines de Levante-EMV.

Viñeta de Ortifus que anuncia la exposición que abre sus puertas el próximo viernes 3 de julio.

Vinyeta d’Ortifus que anuncia l’exposició que obri les portes este divendres 3 de juliol / Levante-EMV

Organitzada per la Universitat de València dins del seu programa d’exposicions itinerants i en col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera, la mostra oferix un recorregut per la trajectòria d’Ortifus a través d’una selecció de vinyetes, il·lustracions, materials gràfics i projectes fallers que permeten comprendre la importància de la seua obra en la construcció de l’imaginari col·lectiu valencià.

Qualsevol persona que haja viscut a València durant les últimes dècades reconeixerà immediatament aquells personatges nassuts i d’ulls eixits que han acompanyat l’actualitat política, social i cultural valenciana des de començaments dels anys huitanta. Des de les seues primeres publicacions en Diario de Valencia fins a la seua consolidació en les pàgines de Levante-EMV, Ortifus s’ha convertit en un autèntic cronista gràfic de la societat valenciana, observant la realitat amb ironia, intel·ligència i una capacitat única per a sintetitzar en una imatge allò que milers de persones pensaven cada dia.

Les seues vinyetes constituïxen una història paral·lela de la Comunitat Valenciana, narrada des del carrer i des de l’humor, allunyada dels discursos oficials i pròxima a l’experiència quotidiana de la ciutadania. Els seus jocs de paraules, metàfores visuals i caricatures formen ja part del patrimoni sentimental de diverses generacions de valencians i valencianes.

L’exposició dedica també una atenció especial a la relació d’Ortifus amb el món de les Falles, una faceta fonamental de la seua trajectòria artística. Els seus monuments per a la plaça de l’Ajuntament, Blanqueries o Na Jordana van revolucionar el llenguatge visual de la festa i van deixar algunes de les imatges més recordades de l’art faller contemporani, un fet que demostrava que l’humor gràfic podia traslladar-se amb èxit a l’espai urbà i monumental.

Músic de vocació i dibuixant per devoció, Ortifus ha desenrotllat una obra immensa que resulta impossible d’abastar íntegrament. “Ortifurama valencià” es planteja com una invitació a recórrer la història recent de València i de la societat valenciana a través de la mirada d’un dels seus observadors més lúcids i populars.

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L’exposició s’emmarca en les activitats culturals impulsades per la Universitat de València en el territori a través del programa Universitat-Societat. Cullera forma part d’esta xarxa com una de les seus a on es desenrotlla Unisocietat, el programa formatiu dirigit a les persones majors que promou l’aprenentatge al llarg de la vida, la difusió del coneixement i l’acostament de la universitat als municipis valencians.

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