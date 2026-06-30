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Guardons

Els empresaris de les arts escèniques valencianes premien l’AVL, Alicia Garijo, Teatre Círculo o Carme Teatre

Professionals, empreses, sales i companyies del sector escènic destaquen, amb els Premis AVETID, l’aportació i la trajectòria d’institucions, projectes i entitats essencials per a les arts escèniques valencianes

Guardonats i autoritats en els Premis Avetid en l’edició de 2025

Guardonats i autoritats en els Premis Avetid en l’edició de 2025 / Vicente A. Jiménez

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María Bas

València

La Trobada de Premis AVETID 2026, que tindrà lloc el 6 de juliol —a partir de les 20:30 hores— en l’Ateneo Restaurant de València, tornarà a reunir professionals, empreses, sales i companyies del sector escènic per a dignificar i valorar l’aportació i la trajectòria d’institucions, projectes i entitats essencials per a les arts escèniques valencianes. Una cita que, així, atorgarà fins a set guardons, amb els quals premiarà entitats, institucions o figures com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la gestora cultural Alicia Garijo, Teatre Círculo o Carme Teatre, entre altres.

No en va, després de l’èxit del nou format d’estos guardons, més íntims i participatius, l’Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (Avetid) ha decidit comptar amb l’equip de Contrahecho Producciones com a conductors de l’acte i Grupo Luna en el disseny de la imatge. “La Trobada forma part de la nostra missió com a coordinadors i defensors del sector escènic professional i tenim moltes ganes de viure este moment ple de sorpreses i emocions”, ha explicat al respecte M. Ángeles Fayos, la seua presidenta.

Visibilitat i reconeixement

En concret, la Trobada de Premis AVETID 2026 donarà “visibilitat i reconeixement a set empreses, entitats i professionals vinculats al teatre, a la dansa, al circ o a les arts de carrer”, destaquen en un comunicat. Sobre això, el comité ha decidit atorgar el Premi Entitat a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per la seua “contribució a la difusió, protecció i normalització del valencià, objectiu comú del sector escènic valencià”.

Galardonados y autoridades en los Premis Avetid 2025.

Guardonats i autoritats en els Premis Avetid 2025 / Vicente A. Jiménez

Per la seua banda, els premis més “emotius” recauran en la gestora cultural Alicia Garijo, Premi Estimada 2026, per “contribuir a l’enfortiment i al creixement de les arts escèniques en tota la Comunitat Valenciana com a funcionària de carrera, delegada territorial de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) o directora del Teatre Arniches d’Alacant”. El Premi Estimat serà per a José María García, una figura també essencial en la “dinamització de la cultural local” des de la Casa de Cultura de Puçol, entre altres projectes.

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Guardons per la seua trajectòria

A estos se sumen els Premis AVETID d’Or, que reconeixen el recorregut i talent de més de 25 anys d’història de sales, companyies i empreses de Castelló, València i Alacant. Este 2026 són per a Teatre Círculo, centre de creació, producció, exhibició i laboratori de residències; la companyia Carme Teatre, amb 34 produccions i diversos guardons que reconeixen la seua qualitat; i per a Proyecto Inestable, que treballa en la “difusió, reflexió i investigació teatral a través de diverses iniciatives”. Finalment, Iguana Teatre, productora i distribuïdora d’espectacles balear que ha aconseguit acostar creacions pròpies i clàssics renovats a milers d’espectadors i espectadores de totes les edats, rebrà una menció especial.

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