València Basket
Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
El València Basket li va oferir una millora de condicions abans de l’ofensiva del Madrid i va tornar a moure fitxar quan va tindre coneixement de l’oferta blanca, però el català adduïx motius esportius
Semblava una vesprada tranquil·la de dilluns quan va esclatar la bomba que el Reial Madrid anava a pagar la clàusula de Pedro Martínez amb la voluntat de l’entrenador català de posar rumb a la capital. Una bomba que encara està per confirmar-se, perquè, tot i que és imminent, el València Basket, hui dia, encara no ha rebut cap buy-out per part de cap equip. Ni per Pedro Martínez ni per cap jugador.
En qualsevol cas, l’eixida de Pedro és qüestió d’hores. El tècnic de l’actual campió de Lliga i Supercopa, que va rebre ofertes per a millorar el seu contracte en el València Basket, tenia a les seues mans decidir si quedar-se o anar-se’n al Reial Madrid, i ha pres finalment la decisió d’afrontar un nou repte lluny del Roig Arena.
La intrahistòria de l’adeu de Pedro Martínez
L’adeu de Pedro Martínez no es deu en cap cas a qüestions econòmiques. El València Basket va fer el seu treball i es va avançar, fins i tot, a la possibilitat que pagaren la seua clàusula de rescissió oferint-li una millora de condicions abans de ser coneixedor de la voluntat del Reial Madrid. Una voluntat, per cert, que el club taronja coneix per part del mateix Pedro, ja que el Reial Madrid, hui dia, ni tan sols s’ha posat en contacte amb el València BC.
Després d’eixa primera oferta de millora de l’entitat taronja arriba la proposta del Madrid a Pedro. L’equip blanc li comunica al català que el vol per a la seua banqueta de cara a la pròxima temporada i li trasllada una suculenta oferta econòmica, a més de preparar el terreny per a executar el pagament de la clàusula. Quan Pedro Martínez informa el València Basket de l’oferta que ha rebut per part del Madrid, el club taronja contraoferta i millora, encara més, la proposta que ja li havia traslladat abans de l’ofensiva del Madrid.
Llavors… Per què se’n va Pedro al Madrid?
L’eixida de Pedro Martínez no es deu en cap cas a qüestions econòmiques. El València Basket, fidel al seu model esportiu, tria amb cap quines ofertes igualar i quines no. El de Pedro sí que va ser un cas pel qual l’equip taronja va anar “a la guerra” i va donar-ho tot per a retindre el seu entrenador. No obstant això, Pedro Martínez li va acabar comunicant a la direcció taronja que li donava el “sí, vull” al Reial Madrid, no per qüestions econòmiques, sinó esportives. Per l’oportunitat, per primera vegada en la seua carrera, de dirigir un dels transatlàntics d’Europa.
Primer el buy-out i, després, a treballar
Tot i que és qüestió d’hores, el València Basket encara no ha rebut el pagament de la clàusula de rescissió de Pedro Martínez. Una vegada s’efectue, les dos parts separaran els seus camins i el club taronja es posarà a treballar per a planificar la pròxima temporada. Hui dia, tant la via continuista de Xavi Albert com la de buscar un entrenador en el mercat estan obertes per al club taronja.
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