Gemma Alós es presenta per a tornar a encapçalar la llista del PSOE a Alzira
La secretària general de l’agrupació i portaveu municipal presentarà la seua candidatura en el procés de primàries
L’actual secretària general del PSPV-PSOE d’Alzira i portaveu del grup municipal, Gemma Alós, va confirmar, este dilluns, la seua intenció de tornar a encapçalar la llista electoral dels socialistes en les eleccions municipals de 2027. El Comité Federal del partit va aprovar dissabte el reglament que regula el procés de primàries de cara als processos electorals de l’any que ve —autonòmics i municipals— i, a falta de concretar el calendari, Alós ha confirmat la seua voluntat de repetir com a candidata a l’alcaldia d’Alzira.
“Quan ens vam presentar en 2023, és cert que el PSOE havia governat a Alzira —el grup que liderava Isabel Aguilar—, però nosaltres ens vam presentar sense més aval que el nostre projecte. Ara hem gestionat nosaltres i el lògic és que avaluem eixa gestió i el treball que hem fet en unes eleccions”, comentava Alós en declaracions a Levante-EMV, al mateix temps que mostrava la seua intenció de concórrer per segona vegada a unes municipals.
Alós desconeix si pot haver-hi algun altre militant que es presente com a cap de llista en el procés de primàries, encara que augura que no és probable.
A falta de confirmar la designació de Gemma Alós, els líders dels tres grups que conformen l’equip de govern repetirien com a candidats en les pròximes municipals, ja que l’assemblea de Compromís ja es va pronunciar a favor que Alfons Domínguez repetira com a candidat, mentres que Enrique Montalvá va eixir proclamat com a cap de llista del recent congrés nacional d’UCIN celebrat a Oliva.
Suscríbete para seguir leyendo
- La “desintegració” i el silenci de l’abalisme: sobreviure a José Luis Ábalos
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen
- L’Ajuntament de Picanya mostra el seu malestar pel tancament durant 10 dies del pont de la ronda est per part del Ministeri
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació
- Nit tòrrida a València: “Dormir així és quasi impossible, m’he despertat a les 5:00 h per la calor”