XX aniversari de l’accident del metro
La Generalitat organitza una parada d’un minut de tots els trens d’FGV pels vint anys de l’accident del metro
Les banderes del Palau de la Generalitat i dels edificis de titularitat autonòmica onejaran a mitja asta i es farà un minut de silenci durant el ple del Consell
Els trens i tramvies pararan un minut a les 13 hores en record dels 43 morts en el tràgic succés que va tindre lloc entre les estacions de Plaça Espanya i Jesús
La parada ha sigut convocada de manera conjunta per la direcció d’FGV i la representació sindical
Levante-EMV
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha convocat una parada d’un minut este divendres 3 de juliol, a les 13:00 hores, en tots els centres de treball i les línies en servici de Metrovalencia, amb motiu del 20é aniversari de l’accident que es va produir el 3 de juliol de 2006 entre les estacions de Plaça Espanya i Jesús i en el qual van morir 43 persones, segons acaba d’informar la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
La iniciativa ha sigut acordada entre FGV i la representació sindical dels treballadors a València i Alacant en memòria dels morts i ferits en este tràgic succés. La parada la podran fer tots els treballadors i afectarà tots els trens i tramvies en circulació de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, que es detindran en l’estació per la qual circulen en eixe moment.
De manera paral·lela, les banderes del Palau de la Generalitat i dels diferents edificis de titularitat autonòmica en el conjunt de la Comunitat Valenciana onejaran a mitja asta durant 24 hores i es farà un minut de silenci durant el ple del Consell.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, també s’ha referit al vinté aniversari de l’accident del metro. Ha recordat que l’Ajuntament de València està reparant els rellotges del monument a les víctimes del metro. “Intentarem arribar a temps perquè el dia 3 el monument d’homenatge a les víctimes del metro estiga en les millors condicions” després de treballar “durant setmanes” amb l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. Per al dia 3, Catalá ha assegurat que “institucionalment estem valorant fer un minut de silenci recordatori, organitzar d’alguna manera un acte de reconeixement, d’homenatge i de record a les víctimes que van morir en este terrible accident i, com a ajuntament, atendre les reivindicacions que ens han traslladat; ho hem fet amb diligència i esperem arribar al dia 3 amb tot en condicions”.
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