Altes temperatures
L’onada de calor es cobra 48 vides en el juny més letal de la història a la Comunitat Valenciana
El mes suma 53 morts atribuïbles a les altes temperatures a falta de les dades dels dos últims dies
Una de cada quatre defuncions en juny del període 2015-2026 s’han produït en els últims 30 dies
Quasi mig centenar de valencians i valencianes han perdut la vida a conseqüència de les altes temperatures de finals de juny. En concret, des de l’inici de la primera onada de calor el passat dia 23, la xifra de defuncions atribuïbles a la calor és de 48 persones a la Comunitat Valenciana, segons les estadístiques del Sistema de monitoratge de la mortalitat diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III. De fet, el mes es tancarà —a falta de les dades dels dos últims dies— amb 53 morts per calor i es convertirà en el més letal d’una sèrie històrica que es remunta a l’exercici 2015.
Els dies 24 i 25 de juny van ser els més mortífers d’este inici d’estiu per al MoMo, el període estival del qual s’inicia sempre el 15 de maig. Just dos dies després del “pic càlid” de juny, segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). La xifra de morts d’eixes dos jornades va ascendir a nou decessos per jornada. Tot seguit hi ha el 26 de juny amb huit morts. En els dos últims dies s’han registrat set defuncions diàries i, des del passat 23 de juny, hi ha hagut un mínim de sis decessos per jornada.
L’estadística ha anat creixent amb el pas dels dies. El 24 de juny eren tres les morts registrades. Un dia després es va elevar a huit. I quatre dies després, la xifra es dispara fins a les 48 defuncions. La xifra no es detindrà ací i el que és d’esperar és que esta setmana continue creixent per dos motius. El primer és que el pic de mortalitat per calor es produïx entre una i dos setmanes després d’una onada de calor amb valors extrems i persistents; és a dir, a partir de demà podria començar a observar-se una caiguda en el nombre de defuncions diàries. I el segon és que les previsions meteorològiques preveuen un segon període d’estrés tèrmic a partir de divendres. En l’autonomia, les màximes tornaran a acostar-se als 40 graus, especialment en les comarques de l’interior sud de València. Les mínimes per damunt dels 20 graus en el litoral tampoc contribuiran a rebaixar la sensació de basca.
El mes de juny més letal
A falta de les dades dels dos últims dies, el juny de 2026 marca una fita en la sèrie històrica del MoMo. Mai abans s’havien registrat tantes morts atribuïbles a la calor en el sext mes de l’any. En són ja 53 en total. La pitjor dada fins ara eren les 35 defuncions de 2017, seguides per les 32 de l’any passat. En el període 2015-2026, el MoMo registra 209 morts per calor en juny. El fet preocupant és que una de cada quatre s’ha produït enguany.
Les xifres contrasten amb els tres decessos de juny de 2019 i 2021, els anys amb menys mortalitat per calor. Però ni en 2024 ni en 2023 es van superar els 12 casos; n’hi hagué 7 i 11, respectivament. Estes dades oferixen una mostra de la perillositat que l’estiu s’anticipe. Tant enguany com l’any passat hi ha hagut una onada de calor en la segona quinzena del mes.
Cal recordar que l’estiu de 2025 es va convertir en el de més impacte per a la salut dels valencians i valencianes, amb un total de 419 morts atribuïbles a les temperatures extremes i una mitjana de cinc defuncions diàries. El període de més concentració de decessos va ser entre el 18 i el 24 d’agost, sota una intensa onada de calor, que es va cobrar la vida de 112 persones, una de cada quatre de tot l’estiu. En l’última dècada, només l’any 2015 es va acostar a les xifres actuals, al registrar un total de 288 morts atribuïbles a la calor; i tres dels quatre pitjors estius es concentren en l’últim lustre: el de 2025, seguit pel de 2022, amb 345 decessos; i el de 2023, amb 306.
Per què mor la gent els dies de molta calor? Cal recordar que estes morts no són per un colp de calor, que és la causa de defunció directa. Es produïxen quan el mecanisme que regula la temperatura corporal —l’homeòstasi— es descompensa i es desregula, la qual cosa pot provocar una fallada multiorgànica; no hi ha una sola causa, com explica la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), M. Ángeles Medina.
Quasi a 40 graus a partir de divendres
Després de la fi de l’onada de calor, la climatologia ha donat una xicoteta treva. Les màximes continuen sent més elevades del que és habitual per a esta època de l’any i les mínimes tampoc estan caient per davall dels 20 graus. No obstant això, no es donen valors tan extrems com els 40 graus de Zorita del Maestrazgo de principis de la setmana passada. Estos registres tornaran a partir de divendres i, principalment, dissabte, quan les temperatures tornaran a acostar-se als 40 graus en l’interior. Les previsions de l’Aemet pronostiquen 39 graus a Xàtiva per a dissabte i 37 per a diumenge.
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