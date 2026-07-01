Apaguen a tot córrer un conat d’incendi a l’Arenal de Xàbia
La Policia Local, Protecció Civil i els bombers van acudir al lloc a tot córrer després d’albirar el fum d’una possible foguera en l’avinguda de Tamarits
Acció, reacció. A Xàbia, sempre s’està alerta amb el foc. Ahir a la vesprada es va albirar fum en l’avinguda de Tamarits, en el nucli turístic de l’Arenal de Xàbia. La resposta va ser immediata. Hi van acudir la Policia Local, Protecció Civil i els bombers del Consorci d’Alacant (ara hi ha una reguarda d’estiu en el municipi). Van apagar a tot córrer el que semblava una foguera. L’incendi va quedar en un conat. I podia haver sigut greu. El focus estava dins d’una densa massa arbustiva de mimoses. Allà dins hi ha fem de llandes i desaprofitaments que podrien indicar que algú fins i tot hi ha passat la nit entre els matolls.
El conat estava prop de blocs de cases i també dels terrenys verges del Saladar (un antic aiguamoll), un lloc a on ja s’han declarat altres incendis. L’estiu passat, un foc al Saladar va calcinar canyissars i arbustos. El nucli de l’Arenal està hiperurbanitzat (i es continua construint). El Saladar és un pulmó verd. A més, funciona com una immensa esponja i absorbix les pluges torrencials.
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