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Apaguen a tot córrer un conat d’incendi a l’Arenal de Xàbia

La Policia Local, Protecció Civil i els bombers van acudir al lloc a tot córrer després d’albirar el fum d’una possible foguera en l’avinguda de Tamarits

Policia Local, bombers i Protecció Civil, en el punt del conat d’incendi

Policia Local, bombers i Protecció Civil, en el punt del conat d’incendi / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Acció, reacció. A Xàbia, sempre s’està alerta amb el foc. Ahir a la vesprada es va albirar fum en l’avinguda de Tamarits, en el nucli turístic de l’Arenal de Xàbia. La resposta va ser immediata. Hi van acudir la Policia Local, Protecció Civil i els bombers del Consorci d’Alacant (ara hi ha una reguarda d’estiu en el municipi). Van apagar a tot córrer el que semblava una foguera. L’incendi va quedar en un conat. I podia haver sigut greu. El focus estava dins d’una densa massa arbustiva de mimoses. Allà dins hi ha fem de llandes i desaprofitaments que podrien indicar que algú fins i tot hi ha passat la nit entre els matolls.

El foco del que salía humo y que los voluntarios de Protección Civil y los bomberos apagarona toda prisa

El focus del qual eixia fum i que els voluntaris de Protecció Civil i els bombers van apagar a tot córrer / Levante-EMV

El conat estava prop de blocs de cases i també dels terrenys verges del Saladar (un antic aiguamoll), un lloc a on ja s’han declarat altres incendis. L’estiu passat, un foc al Saladar va calcinar canyissars i arbustos. El nucli de l’Arenal està hiperurbanitzat (i es continua construint). El Saladar és un pulmó verd. A més, funciona com una immensa esponja i absorbix les pluges torrencials.

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