AVIVA Paiporta porta la campanya de “Rebaixes” en valencià als comerços del municipi
La iniciativa facilita materials gratuïts de retolació per a promoure l’ús del valencià i impulsar el comerç de proximitat i la normalització lingüística
AVIVA Paiporta impulsa una nova edició de la campanya “Rebaixes” en el municipi amb l’objectiu de facilitar als comerços locals materials gratuïts en valencià per a la retolació del període de rebaixes. Esta acció reforça el compromís del servici municipal de Promoció Lingüística amb la normalització de l’ús del valencià en l’activitat comercial i amb el suport al comerç de proximitat.
La regidora de Promoció Lingüística, Olga Sandrós, ha distribuït els materials entre els comerços participants. Es tracta de cartelleria en format vertical i horitzontal, així com etiquetes per a indicar de manera clara el preu original i el preu rebaixat dels productes. Amb estos recursos, els establiments poden informar la seua clientela en valencià amb una imatge homogènia i atractiva.
El comerç, un àmbit fonamental
Sandrós ha assenyalat que “des d’AVIVA Paiporta continuem treballant perquè el valencià estiga cada vegada més present en els espais quotidians del nostre municipi. El comerç local és un àmbit fonamental per a aconseguir-ho, i esta campanya oferix ferramentes útils perquè els establiments incorporen la llengua amb naturalitat”.
La regidora ha afegit que, “a més de promoure l’ús del valencià, esta iniciativa també reivindica el comerç de proximitat i anima la ciutadania a fer un consum responsable, que contribuïsca al dinamisme econòmic i social de Paiporta”.
Per la seua banda, l’alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacat que “el comerç local és un dels principals motors de la vida del nostre municipi i des de l’Ajuntament continuarem impulsant iniciatives que l’enfortisquen”.
La campanya “Rebaixes” està impulsada per la Xarxa d’Agències de Promoció del Valencià i coordinada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’Ajuntament de Montcada, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i del Departament de Foment de l’Ús del Valencià de la Diputació de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- La “desintegració” i el silenci de l’abalisme: sobreviure a José Luis Ábalos
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació
- Compromís denuncia censura en el nou catàleg del Circuit Cultural Valencià