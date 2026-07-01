El Consell es compromet amb els veïns a impulsar un pla integral per al barri antic de Xàtiva amb actuacions fins a 2035
El vicepresident segon, José Díez, es reunix amb l’Associació Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva per a conéixer les seues reivindicacions sobre la xarxa d’aigües, el patrimoni històric o els problemes de convivència i mobilitat
El vicepresident segon i conseller de Presidència, el xativí José Díez, ha celebrat una reunió amb representants de l’Associació Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva i ha destacat el suport de la Generalitat a un pla que oferisca una solució integral al centre històric xativí, amb la finalitat de garantir el futur de Xàtiva com a ciutat referent des del punt de vista turístic, cultural i comercial.
Durant la trobada s’han abordat diferents qüestions com la situació de la xarxa d’aigües i sanejament, del patrimoni històric i cultural de la ciutat i del comerç de proximitat o els problemes de trànsit, mobilitat i accessibilitat i de convivència i orde públic en algunes zones.
El vicepresident ha escoltat les propostes de l’Associació i ha mostrat la voluntat de la Generalitat de donar suport a una solució integral que incloga mesures per a impulsar la vivenda i el comerç local, així com accions concretes per a donar solució a les infraestructures, com la degradació de la xarxa d’aigua potable que actualment comporta un traçat d’aproximadament 70 quilòmetres de conduccions de fibrociment.
Cronograma de 2027 a 2035
En este sentit, Díez ha traslladat als representants de Casc Antic Digne i Viu que s’estudiaran les qüestions plantejades i ha informat sobre la necessitat que la posada en marxa de les diferents mesures compte amb el suport necessari en els pressupostos de la Generalitat, per la qual cosa ha proposat un cronograma que abastaria des de l’exercici 2027 fins a 2035.
En este sentit, ha assenyalat que la Vicepresidència Segona impulsarà la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat implicats en estes matèries, així com amb les administracions competents (Ajuntament i Subdelegació del Govern).
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