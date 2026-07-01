ALIMENTACIÓ
Dacsa creix un 16 % en negoci i quasi triplica beneficis malgrat la dana
El negoci exterior i la diversificació de Maicerías Españolas, en mans de la família Císcar, augmenten les vendes de la firma alimentària
Maicerías Españolas (que comercialitza la marca Dacsa) va aconseguir una facturació de 481,1 milions d’euros durant el seu exercici anual acabat el 30 de setembre de 2024, la qual cosa suposa un increment del 16 % en comparació amb el període anterior. I va obtindre un benefici net de 5,5 milions d’euros, és a dir, quasi tres vegades més (1,9 milions) que l’any precedent, segons constaten els últims comptes d’explotació depositats per la companyia alimentària valenciana.
L’empresa controlada per la família Císcar, dedicada a la producció, l’elaboració i la comercialització de cereals (arròs i dacsa, entre altres), segons constata el seu informe de gestió, va assolir una plantilla mitjana de 487 empleats, que representa un increment de 62 persones en un any.
Dacsa Group, que impulsa el seu creixement en 2025 mitjançant la diversificació de productes en diversos països europeus i l’expansió inorgànica, advertix des de fa un lustre de les conseqüències dels riscos i de les incerteses associats als conflictes geopolítics per la invasió d’Ucraïna i la guerra a l’Orient Mitjà de cara al subministrament de matèries primeres. A més, destaca que l’impacte de la fatídica dana (octubre de 2024) no ha produït situacions “que puguen tindre un impacte significatiu sobre operacions, liquiditat, valoració d’actius i passius o continuïtat de les operacions de la societat dominant”, destaca l’empresa en el seu informe de gestió.
Àrees estratègiques
Maicerías Españolas té tres àrees de negoci (molta d’arròs, molta de dacsa i solucions alimentàries). També reforça les seues línies directes al consumidor amb marques com arròs Dacsa i Natur Dacsa en grans cadenes com Carrefour, Alcampo, DIA i Consum. La firma es manté com el principal moliner de dacsa a Europa i subministra a les indústries de cereals, snacks i cerveseres, a més de ser productor clau d’arròs a Espanya i Portugal.
Plats preparats
La firma va adquirir New Meals per a endinsar-se en el sector dels plats preparats. La companyia executa un pla estratègic amb una inversió de 62 milions d’euros en pràcticament totes les plantes del grup: Liverpool, Polònia, Portugal i Espanya, amb la finalitat de consolidar la seua posició en el mercat mitjançant creixement orgànic i augmentar els seus màrgens d’explotació en els diferents negocis en els quals opera, assenyala en un comunicat. El pla d’expansió de Dacsa Group a Sagunt consistix en la construcció d’una nova macroplanta en Parc Sagunt I, amb una inversió de 46,3 milions d’euros. Este complex, assentat en una parcel·la de 60.000 metres quadrats, albergarà també la seua seu central i es preveu que comence a operar en 2027 després del trasllat des d’Almàssera.
Dins de la unitat de negoci de solucions alimentàries es troba englobat Hi Vegs!, l’aposta vegetal de Dacsa en la qual s’ha involucrat un total de 10 start-ups per a liderar un dels projectes espanyols més ambiciosos en plant-based, mentres continua fent passos avant en la seua activitat en I+D en bioprocessos.
Els actuals propietaris i consellers executius de la companyia són els germans Araceli i Ricardo Císcar García, que representen la segona generació al capdavant del negoci fundat en 1968 pel seu pare, Ricardo Císcar Martínez.
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