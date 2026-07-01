Successos
Desallotjades 30 persones en la Universitat Politècnica per un incendi
El foc ja està controlat i s’ha produït en l’Institut Universitari d’Investigació CMT-Clean Mobility&Thermofluids
Trenta persones han sigut desallotjades de la Universitat Politècnica de València per un foc que ja està controlat. El foc s’ha produït en l’Institut Universitari d’Investigació CMT-Clean Mobility&Thermofluids que es troba entre els edificis J i K del campus de la UPV. El centre es dedica a l’estudi de la ciència termofluidodinàmica aplicada als sistemes de propulsió de sectors com el de l’automoció, l’aeroespacial, el ferroviari i el marítim.
Pel que sembla, l’origen del foc ha sigut l’explosió d’un dels motors amb els quals s’estava treballant en este centre d’investigació, per la qual cosa s’ha procedit a l’evacuació dels edificis limítrofs. El foc s’ha detectat amb rapidesa per la forta fumeguera que eixia de l’edifici a causa de la crema de l’oli del motor en qüestió.
Els bombers han treballat fins a aconseguir tancar un depòsit de CO₂ i controlar el foc, i les labors se centren ara a traure el fum seqüencialment.
Sense ferits
De moment no hi ha ferits. Els bombers i els agents del Cos Nacional de Policia estan actuant en la zona, que no presenta molta afluència d’estudiants a causa del període estival, però sí que en té més dels previstos, ja que s’està celebrant en el campus la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a la universitat (PAU).
Des de la Universitat Politècnica expliquen “que s’ha produït un incendi en un motor de combustió interna alternatiu que s’estava estudiant en les sales d’assaig de motors de l’edifici 8P. S’han aplicat els protocols de seguretat, s’ha desallotjat per prevenció i s’ha donat avís als bombers, i l’incendi ja està totalment controlat. La zona afectada estava aïllada de la resta d’unitats de l’edifici i els bombers estan ventilant-la per a poder-hi accedir. Els edificis confrontants i la resta d’unitats de l’edifici 8P no s’han vist afectats. En els edificis confrontants ja s’ha autoritzat l’ocupació i prosseguixen les activitats amb normalitat”.
L’Institut Universitari d’Investigació CMT – Clean Mobility & Thermofluids es dedica “a la investigació bàsica i aplicada a la indústria automotriu, marítima, energètica i aeroespacial per a una millor comprensió dels fenòmens físics existents. CMT és un institut reconegut internacionalment, format per més de 140 persones. Com que tots els components de l’Institut són membres del mateix grup d’investigació, el convertixen en un dels grups investigadors en termofluidodinàmica més grans del món”.
A més, des que es va crear en 1979, el centre ha anat adaptant les seues línies d’investigació cap a l’estudi de qualsevol procés que, basat en termofluids, estiga alineat amb la mitigació de la contaminació, l’augment de l’eficiència i la descarbonització. “I ha decidit aplicar l’experiència acumulada en el camp de la termofluidodinàmica de processos complexos a noves línies d’investigació relacionades amb l’electrificació dels vehicles i l’ús dels combustibles renovables”, expliquen des de la UPV.
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