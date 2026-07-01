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Els agricultors d’Oliva s’interessen pel cultiu de l’alvocat

Un total de 30 persones van participar en el curs sobre el cultiu i la poda d’este fruit organitzat per la Regidoria d’Agricultura

Una part dels assistents al curs

Una part dels assistents al curs

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Miquel Font

Oliva

Un total de 30 persones van participar a Oliva en el curs sobre el cultiu i la poda de l’alvocat organitzat per la Regidoria d’Agricultura, que encapçala Enrique Parra, i impartit per AVA-ASAJA.

La formació es va desenrotllar els dies 18 i 19 de juny i va tindre una duració total de 10 hores. La primera jornada, de caràcter teòric, va tindre lloc en l’IES Gregori Maians, i va tindre com a ponent Daniel Álvarez, director tècnic d’Agroap. La segona sessió pràctica va estar impartida pel tècnic de l’Estació Experimental de Carcaixent de la Conselleria d’Agricultura Javier Furió.

Durant el curs les persones assistents van poder aprofundir en les tècniques de cultiu, manteniment, varietats i poda de l’alvocat, així com conéixer diferents estratègies per a millorar la producció i la rendibilitat.

Esta acció formativa s’emmarca dins del Pla estratègic de la PAC d’Espanya 2023-2027, desenrotllat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració de la Generalitat i el cofinançament de la Unió Europea.

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El regidor d’Agricultura d’Oliva, Enrique Parra, es va mostrar satisfet pel gran acolliment que ha tingut, “així que continuarem treballant per a portar a Oliva formacions gratuïtes per als nostres agricultors”.

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