Oficial: Justin de Haas, nou jugador del València CF
El central de 26 anys arriba lliure del Famalicão i firma fins a 2030 amb els de Mestalla per a liderar la reestructuració de la defensa, tal com va avançar Superdeporte
Javier Bengoa
Huit són els jugadors que han abandonat el València CF este 1 de juliol després de quedar lliures de contracte amb l’entitat. Alguns cedits, uns altres simplement amb el contracte finalitzat. En qualsevol cas, tot pot passar este estiu i és que un d’ells és Guido, que té moltes paperetes de continuar. Amb este panorama, són molts els buits per cobrir a la recerca d’una plantilla digna amb la qual els de Corberán puguen tindre objectius més d’acord amb la història del València CF.
De Haas, Dieng i Sato es presumix que seran els tres primers. Concretament, el central de 26 anys de Països Baixos figura com a primer reforç per a l’entitat valencianista després de fer oficial l’acord el mateix club este dimecres. Arriba com a home clau per a reestructurar el centre de la defensa, tal com va avançar Superdeporte.
Comunicat oficial del València CF: Justin de Haas
El València CF ha arribat a un acord per a la incorporació de Justin de Haas fins al 2030. El defensa central de Països Baixos (Zaandam, 1/2/2000) firma per a les pròximes quatre temporades després de finalitzar la seua vinculació amb l’FC Famalicão, equip amb el qual s’ha consolidat com un dels jugadors més rellevants de la seua posició en la Lliga de Portugal des que hi va arribar en 2023.
Als seus 26 anys, Justin de Haas destaca per la seua capacitat per a iniciar el joc des del perfil esquerre de la saga, així com per la seua eficàcia en accions defensives. La seua presència física (1,94 metres d’altura) i el seu bon maneig de la pilota el convertixen en un central modern capaç d’aportar fiabilitat, solidesa, equilibri i progressió a la línia defensiva del València CF.
En la temporada 25-26, en què l’equip portugués va finalitzar el campionat en la quinta posició, De Haas va ser una peça indispensable per al seu entrenador. El neerlandés va disputar 33 partits, tots com a titular, completant els 90 minuts, i va aportar 6 gols, unes xifres que reflectixen la seua influència també en l’àrea rival.
Internacional sub-16, sub-17 i sub-18 amb els Països Baixos durant la seua etapa formativa, el nou futbolista del València CF va formar part del planter de clubs com l’AZ Alkmaar, el PSV Eindhoven i el Dinamo de Zagreb abans de fer el salt al futbol professional a Croàcia amb l’NK Lokomotiva Zagreb.
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