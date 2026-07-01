PLANTILLA
El València Basket anuncia novetats en el futur de Kameron Taylor
L’equip taronja ha arribat a un acord amb l’aler nord-americà per a ampliar el seu contracte fins a 2028
Mari Carmen Gallart
Bones notícies per al València Basket. Després d’uns dies en què l’actualitat ha estat marcada per l’eixida de Pedro Martínez, el club ha anunciat este dimecres la renovació d’un dels jugadors més importants: Kameron Taylor. El jugador tenia damunt de la taula una oferta de Grècia per a jugar allà, però des de l’equip valencià s’ha lluitat per a retindre el jugador, com també s’ha fet també amb Brancou Badio i Jaime Pradilla, i ha arribat a un acord per a ampliar el seu contracte fins al final de la temporada 2027-28.
Que els peixos grossos intentarien pescar en el València Basket després de la temporada històrica del club taronja era evident, però la realitat és que ningú s’imaginava que la desbandada seria tan sagnant. Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key, Sergio de Larrea, Pedro Martínez… Tots fan les maletes rumb a altres horitzons. L’objectiu és retindre Jaime Pradilla i Kameron Taylor, que també tenien ofertes de fora. De moment s’ha aconseguit confirmar la continuïtat del nord-americà i el club està a l’espera de la decisió de Pradilla.
Amb Taylor es va apostar fort malgrat l’interés del Panathinaikos. Ara s’ha aconseguit canalitzar la renovació d’un dels jugadors clau en la bona temporada de l’equip taronja, al costat de Montero. L’aler s’ha consolidat com un dels millors jugadors de l’Eurolliga en la seua posició amb una targeta en la màxima competició europea d’11,8 punts amb un 38,7 % d’eficàcia en triples, 4,4 rebots i 2 assistències per a 13,6 crèdits de valoració. Els seus números en la Lliga Endesa han sigut molt similars, amb 11,7 punts amb un 39,3 % en tirs de tres, 4 rebots, 2,1 assistències i 1,4 recuperacions per a 13 crèdits de valoració.
Comunicat oficial
València Basket ha arribat a un acord amb l’aler nord-americà Kameron Taylor (1,98 m, Hyattsville (Maryland), 05/10/1994, 31 anys) per a ampliar el contracte que l’unix amb l’entitat taronja, que, després d’esta renovació, s’estendrà fins al final de la temporada 2027-28.
En la seua primera temporada com a taronja, Taylor va ser una de les peces indispensables per a aconseguir el primer doblet de la història del nostre primer equip masculí, amb la Lliga Endesa i la Supercopa Endesa de la campanya 2025-26. Taylor va ser el segon màxim anotador (11,8 punts) i el segon jugador més valorat (13,3 crèdits) de l’equip en esta temporada històrica, en la qual va disputar un total de 76 partits, 64 com a titular, amb poc més de 23 minuts de mitjana sobre el parquet.
Kameron tornava, la temporada passada, a la EuroLeague després d’una breu participació anterior amb el Maccabi de Tel-Aviv en 2021-22 i s’ha consolidat com un dels millors jugadors de la competició en la seua posició amb una targeta en la màxima competició europea d’11,8 punts amb un 38,7 % d’eficàcia en triples, 4,4 rebots i 2 assistències per a 13,6 crèdits de valoració. Els seus números en la Lliga Endesa han sigut molt similars, amb 11,7 punts amb un 39,3 % en tirs de tres, 4 rebots, 2,1 assistències i 1,4 recuperacions per a 13 crèdits de valoració.
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