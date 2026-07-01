Vandalitzen el mural dels Gay Games poques hores després d’estrenar-se
L’obra de Febra Estudi, pintada en els vestuaris dels camps del jardí del Túria, s’ha omplit de proclames contra Israel, contra els Gay Games i els turistes
Els grans esdeveniments solen preocupar-se per deixar un llegat. Quan són els Jocs Olímpics és bastant clar per a la ciutat de torn: un estadi de primer nivell, diversos pavellons de nova planta, un complex residencial nou que ha servit de vila olímpica, un parc… Els Gay Games no tenien previst una cosa tan altisonant. Més enllà que, des de l’origen, la candidatura no preveia ni una vila ni un sol recinte nou, sinó que es nodriria dels recursos preexistents.
L’element triat, al final, és un mural. Ha sigut pintat per la cooperativa gràfica i creativa Febra Estudi. És una al·legoria a esportistes LGTBIQ+ practicant esports, encara que no conté cap al·lusió explícita als Gay Games València 2027. És, per a l’Ajuntament, “un lloc de memòria, orgull i celebració, l’objectiu del qual és representar el vincle entre esport, diversitat, identitat i afecte, connectant els valors dels Gay Games —inclusió, respecte, empoderament— amb l’estètica vibrant i plural de l’art urbà contemporani”. Una gran bandera es convertix en senya d’identitat, així com alguns dels esportistes i algunes de les disciplines, com el dragon boat.
Ha estat pintat en els vestuaris del camp de l’Atlètic del Túria, un dels que acullen la competició de futbol, enfront del camp de Serrans.
I malgrat que es tracta d’“un senyal clar de com la ciutat integra la creativitat queer dins del seu paisatge quotidià, reivindicant que totes les identitats formen part del relat comú”, en un espai “accessible i visible que permet que qualsevol persona, tant resident com visitant, puga gaudir-ne, conéixer-lo i sentir-se tocada pel seu missatge”, s’ha tardat ben poc a vandalitzar-lo. De fet, els traços nets dels autors han quedat deslluïts a base de pintades. Tres missatges fonamentalment: el boicot a Israel (país que participa en els Gay Games) i en favor de Palestina, el boicot mateix als Gay Games —l’anomenat pinkwashing— promogut des de les associacions locals, i al·lusions turismofòbiques, inclosos missatges com “Tourists go home”. Curiosament, en una de les jugadores de waterpolo s’ha aprofitat per a dibuixar una bandera palestina aprofitant la tonalitat del seu capell, a pesar que, a penes un parell de metres a la dreta, una jugadora de voleibol ja porta una samarreta amb els quatre colors sospitosament semblant a la bandera palestina.
Competicions en marxa
Este mural està al costat dels camps de futbol, un dels escenaris del jardí del Túria que formen part de les seus esportives. De fet, en una hipotètica candidatura olímpica —alguns esbossos es van plantejar la dècada passada—, el vell llit era un dels espais importants per a celebrar esdeveniments, des de la Ciutat de les Arts i les Ciències fins al més prop de Fira València, un altre dels llocs a on s’haurien agrupat disciplines. Ara ha de conformar-se a acollir partits de futbol 11 i futbol 7. També va haver-hi estrena per a la natació, que es disputa en el parc de l’Oest; l’atletisme, en l’estadi del Túria, o el bàsquet, en la Universitat Politècnica.
Este dimecres hi ha prevista una altra acció artística, però més efímera: el MUViM acull l’homenatge als membres de la comunitat dels Gay Games que han mort, mitjançant la confecció del panell Memorial Moment i un concert de cors i danses.
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