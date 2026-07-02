Bocairent reclama el suport del Consell per a ampliar l’oferta de vivendes de lloguer jove en el barri medieval
L’Ajuntament llança una nova convocatòria per a adjudicar un immoble municipal de 146 m² destinat a persones d’entre 18 i 35 anys
Fins al 10 de juliol, les persones entre 18 i 35 anys poden participar en una nova convocatòria de lloguer jove en el barri medieval de Bocairent. En este cas, es tracta d’adjudicar l’immoble municipal situat en el carrer Virgen de Agosto, número 2: una vivenda sense moblar de 146 m² i dotada d’una cuina, un saló-rebedor, un lavabo, dos dormitoris, un espai supletori i un pati exterior.
L’Ajuntament va rehabilitar l’edifici mitjançant el programa Recuperem Llars 2022 de la Generalitat i l’aportació de recursos econòmics propis. Una fórmula que, amb anterioritat, va permetre actuar en una altra vivenda, que també va ser adjudicada en règim de lloguer jove en 2025. Per tant, esta és la segona casa que Bocairent dignifica i que, a més, es destina a atraure residents jóvens al centre històric.
Per a l’Associació Veïnal del Barri Medieval i per al consistori, esta és una línia d’acció prioritària, ja que té una incidència directa en un dels grans objectius que els dos agents perseguixen: la revitalització de la part més antiga del poble, amb presència del màxim veïnat possible. En este sentit, reiteren la necessitat d’implicació de la Generalitat per a continuar desenrotllant este projecte, de manera que puguen rehabilitar-se altres immobles municipals i destinar-se igualment a ampliar l’oferta pública de vivenda.
Per a Xavi Pascual, president de l’entitat veïnal, “esta actuació és molt important per a avançar en la consolidació de veïnat jove nou en el barri medieval i és una prova evident que la suma d’esforços entre administracions pot donar els resultats que es perseguixen”. En este sentit, Pascual assenyala: “Fem novament una crida a la Generalitat Valenciana perquè escolte les reivindicacions del veïnat i del consistori per a poder fer passos més ferms en la protecció i consolidació de la vivenda en el barri medieval”. “L’Ajuntament disposa d’immobles que, amb el finançament adequat, es podrien posar, com este, a l’abast dels jóvens que aposten per viure en el barri antic; necessitem un barri més habitat i amb més servicis”, afig.
Tres cases rehabilitades
Ximo Carbonell, regidor de Barri Medieval, se suma a este missatge: “Quan la Generalitat ha fet un pas, l’Ajuntament l’ha acompanyada amb diners i esforços propis; per això, en els últims anys, s’han pogut rehabilitar tres cases municipals que ara es posen a la disposició de la ciutadania”. “Este és el camí i necessitem que l’actual Consell s’implique de manera decidida en el centre històric de Bocairent”, diu també Carbonell. Al seu torn, Sergio Gandia, edil de Joventut, valora la importància de les actuacions: “Rehabilitem i revitalitzem el barri medieval i, a més, ho fem sumant veïnat jove, a qui també facilitem l’accés a la vivenda”. Igualment, Gandia recorda que dissabte que ve hi haurà una jornada de portes obertes per a conéixer de primera mà esta vivenda per a llogar.
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