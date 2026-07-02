Calp rebaixa el soroll de l’estiu
Entra en vigor la limitació d’obres amb maquinària pesant o treballs de construcció que generen sorolls i molèsties
A l’agost, el mes per antonomàsia de les vacacions, queden prohibides totes les obres
Estiu i descans. Calp rebaixa el soroll dels dos mesos de més tràfec turístic. Este 1 de juliol ha entrat en vigor de nou l’ordenança sobre condicions acústiques que fa referència a treballs que impliquen l’ús de maquinària pesant o de construcció que poden generar sorolls i que establix que les obres que puguen produir soroll queden limitades a determinades franges horàries.
L’ordenança sobre les condicions acústiques prohibix tota classe d’obres a l’agost en zona residencial i establix límits horaris al juliol i setembre amb la finalitat de compatibilitzar l’activitat de construcció amb el dret al descans.
Així mateix, les obres d’urbanització, de construcció, d’edificació o de qualsevol altra naturalesa que puguen produir soroll, siguen públiques o privades, hauran de dur-se a terme entre les 9 i les 14 hores i entre les 17 i les 20 hores. S’exceptuaran de la prohibició les obres urgents o d’interés públic que s’executen per raons de necessitat o perill.
En els sòls urbans entre els usos permesos dels quals es trobe el residencial quedaran prohibides tota classe d’obres d’urbanització, construcció o edificació, entre els dies 1 i 31 d’agost. Queden exceptuats d’esta prohibició els xicotets treballs que no produïsquen sorolls ni molèsties als veïns.
Crida a complir l’ordenança
L’ordenança municipal diferencia entre les diferents activitats potencialment causants de soroll així com les solucions per a mitigar-ne els efectes. Amb estes mesures, l’Ajuntament pretén compatibilitzar les activitats de construcció i d’oci amb el dret individual al descans. El consistori fa una crida als ciutadans perquè s’impliquen en el compliment de l’ordenança de manera que la temporada turística transcórrega sense molèsties acústiques, atés el caràcter eminentment turístic del municipi.
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