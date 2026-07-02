El Certamen Internacional de Bandes de Música obté la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana
El Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València ha obtingut a títol honorífic la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana, atorgada per la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç de la Generalitat Valenciana, a petició de l’Ajuntament de València.
La regidora de Turisme, Paula Llobet, ha expressat la seua satisfacció per esta declaració, que “inicia una sèrie d’accions que estem duent a terme per tal que esta magnífica trobada musical i referent mundial en l’àmbit de les bandes de música obtinga els reconeixements institucionals que mereix”.
La notícia d’esta declaració com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana es va remetre ahir després de la presentació de la 138a edició del CIBM, en la qual el concurs complix 140 anys de vida.
Este certamen se celebrarà del 15 al 19 de juliol en el Palau de la Música de València. En esta edició actuaran un total de 44 societats musicals, 24 en concurs, cinc de convidades i 15 en actuacions prèvies al concurs. De les 44 agrupacions que participaran en el certamen, 31 són valencianes i cinc de la resta de l’Estat, així com huit d’internacionals, de Lituània, Itàlia, Portugal i Països Baixos.
De les 24 bandes que participaran en el concurs, 14 són valencianes i quatre són de la resta d’Espanya (dos de Múrcia, Tarragona i Almeria). A més, el Certamen comptarà amb la participació de sis bandes estrangeres, procedents de Lituània, tres d’estes d’Itàlia, Portugal i Països Baixos.
Com a convidades i mentres delibera el jurat en les diverses seccions, actuaran cinc bandes, tres valencianes, una barcelonina i una de Bèlgica: Ghent University Wind Ensemble de Bèlgica, en la secció lliure; la Societat Musical Barri de Malilla de València, en la secció tercera; la Unió Musical d’Alaquàs de València, en la secció segona; la Banda Municipal de Barcelona, en la secció primera, i la Banda Simfònica Municipal de València, en la secció d’honor.
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