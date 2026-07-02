Aniversari
Els rellotges del monument a les víctimes del metro de València tornen a marcar les 13:03 hores
Els 43 rellotges blancs i 7 de negres que commemoren la tragèdia han sigut restaurats per a tornar a assenyalar el moment exacte de la tragèdia
Els 43 rellotges blancs i 7 de negres que homenatgen les víctimes mortals de l’accident del metro de València tornaran a marcar les 13:03 hores, moment exacte en el qual el comboi de la línia 1 se’n va eixir de la corba de l’estació de Jesús i va deixar 43 morts i 47 ferits. Demà se’n compliran 20 anys i la ciutat no oblida.
Per a la celebració dels actes commemoratius que duran a terme este divendres, l’Ajuntament de València i l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol (Avm3J) han dut a terme les labors de rehabilitació del conjunt que recorda la tragèdia. Ha sigut necessari restaurar totes les esferes dels rellotges perquè tornaren a marcar l’hora de la tragèdia, ja que, a causa de les vibracions del metro, s’havien desajustat; també s’han eliminat les pintades de la base del monument Prime time, obra de l’artista alemanya Anja Krakowski, i s’han reparat els danys que havien provocat les filtracions d’humitat i el deteriorament físic propi d’estar sotmés a les inclemències meteorològiques.
La restauració s’ha ajustat i accelerat en el temps, de manera que l’obra, formada per quatre panells de vidre amb 43 rellotges blancs, un per cada víctima, i amb set rellotges negres, estiga “en les millors condicions” per a l’efemèride, tal com ha assenyalat l’alcaldessa de València, María José Catalá, durant la seua visita al monument, que es troba enclavat en un xicotet jardí en l’encreuament dels carrers de Sant Vicent Màrtir amb Mestre Sosa i Roís de Corella, sobre la corba en la qual es va produir el tràgic succés.
“Per a nosaltres era important que l’obra arribara en les millors condicions el dia en què es complixen 20 anys de l’accident com a mostra de respecte a les víctimes i perquè és important per als familiars de les víctimes”, ha assenyalat Catalá, que ha estat acompanyada pel regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, encarregat de detallar les tasques que s’han dut a terme en el monument.
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