Tribunals
La jutgessa de la dana no podrà obtindre el contingut dels whatsapps entre Mazón i el seu cap de gabinet
La magistrada manté la comissió rogatòria als Estats Units per a aconseguir les metadades dels missatges
La jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, no podrà accedir al contingut dels missatges de WhatsApp que van intercanviar el dia de la riuada l’expresident Carlos Mazón i el seu excap de gabinet, José Manuel Cuenca, que va retornar el seu telèfon mòbil a la Generalitat reinicialitzat i amb les dades esborrades una vegada va abandonar el seu càrrec a finals de l’any passat. No podrà, si no és que els aporta l’excap del Consell.
La magistrada havia ordenat lliurar una comissió rogatòria als Estats Units per a recuperar els missatges de Cuenca, però “les autoritats estatunidenques han informat que WhatsApp no recopila ni conserva informació de contingut per als seus subscriptors (usuaris)”. Així ho assenyala la instructora en una interlocutòria que ha sigut notificada a les parts este dijous, en la qual indica que això “exclou la possibilitat de recuperació del contingut dels missatges esborrats” de l’excap de gabinet de Mazón.
Així i tot, la magistrada ha acordat mantindre la comissió rogatòria, però la petició quedarà limitada a les metadades de les comunicacions: “Els intervinents en el procés de comunicació, així com la data i l’hora” dels missatges, però mai el contingut d’estos. La instructora admet que l’abast probatori és ara “substancialment inferior”, però sosté que la utilitat d’eixes dades persistix.
La jutgessa raona que el simple fet de la comunicació “a vegades és posat en qüestió pels testimonis”, que el rebutgen, diuen que no se’n recorden o no aporten el contingut dels missatges. Per això, eixes metadades —qui va parlar amb qui i quan— resulten pertinents “com a mínim per a fixar el fet bàsic”: que eixos contactes van existir entre els càrrecs de la Generalitat el dia de l’emergència.
El testimoni, actual assessor de l’expresident, va creuar eixos missatges el 29 d’octubre amb els dos investigats en la causa —l’exconsellera Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso—, amb el mateix Mazón i amb antics alts càrrecs com Cayetano García, Raúl Quílez o Alberto Martín Moratillas. La petició abasta, a més, el grup batejat com a “xat emergències”, que integraven Cuenca, Pradas i Argüeso.
Cal recordar que Cuenca, en les seues dos declaracions davant de la jutgessa de la dana, va assegurar que eixos missatges amb Mazón els va perdre després del seu canvi de terminal, del qual no va fer còpia de seguretat. En eixe sentit, va dir que no pot “recuperar-los”, perquè “no tenia còpia de seguretat”. Este és el motiu pel qual la magistrada va fer el requeriment a l’Administració autonòmica, que ara sembla que tanca la porta a poder accedir a eixos missatges.
Davant d’eixe esborrament, la instructora havia activat dos vies de cooperació internacional: la comissió rogatòria als Estats Units per a WhatsApp i una orde europea d’investigació dirigida a Telegram a Brussel·les. La mesura se sustenta en l’autorització que el mateix Cuenca va prestar el mes de gener davant del fiscal, quan va consentir recuperar els missatges vinculats a l’emergència. La jutgessa subratlla que el resultat que ara podrà aconseguir-se és “menor” que aquell al qual el testimoni va donar el seu consentiment en el seu moment.
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