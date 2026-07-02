Les necessitats educatives encapçalen les exigències des de Sagunt al pressupost del Consell
El ple debat este dijous una moció presentada pel PSPV, EU-Podem i Compromís per a incorporar als comptes de la Generalitat quasi 67 milions d’euros en les infraestructures educatives
Educació, mobilitat, sanitat o justícia. Estos són alguns dels servicis públics pels quals el Govern de Sagunt, amb el suport de Compromís, exigix una aposta per part del Consell per a “garantir que les oportunitats que genera l’arribada de grans inversions industrials, com la gigafactoria de PowerCo, Mercadona, Tempe o Inditex, impacten de manera positiva en les famílies del nostre municipi”.
Així ho arreplega la moció que impulsen els socialistes i a la qual ja s’han sumat EU-Podem i els valencianistes abans de debatre’s en el ple de l’Ajuntament d’este dijous. En un discurs repetit des que es va donar a conéixer el projecte del pressupost de la Generalitat per a enguany, l’exposició de motius de la proposta recorda l’expansió econòmica i demogràfica de Sagunt, que “comporta riscos i amenaces”, entre els quals assenyala especialment la saturació de servicis públics i infraestructures, així com la insuficiència de vivenda i els problemes de seguretat.
Reptes
Davant d’estos reptes, l’Ajuntament reivindica que, “en el marc de les nostres competències”, ha posat en marxa mesures per a minimitzar este impacte negatiu, amb l’exemple més recent en la incorporació d’una vintena d’agents a la Policia Local, la qual cosa permet cobrir “per primera en la història” la plantilla al complet. Per contra i malgrat conéixer de primera mà les principals necessitats, la Generalitat, amb este pressupost, reflectix la seua “falta de compromís i interés amb el benestar dels nostres veïns i les nostres veïnes”.
Per a pal·liar que estos comptes autonòmics “no estan a l’altura del moment que viu Sagunt”, la moció plenària planteja una vintena d’esmenes, la majoria per a inversions i també alguna per a augmentar les subvencions destinades al conservatori de música Joaquín Rodrigo (1 milió d’euros), el manteniment dels consultoris mèdics (700.000 euros), la Fundació de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt (225.000 euros) i la promoció turística (120.000 euros).
Educació
Les infraestructures educatives concentren el gros de les reclamacions amb quasi 66,8 milions d’euros, des dels 20 milions per a la construcció de dos col·legis d’Infantil i Primària fins als 280.000 euros per a instal·lar zones d’ombra en els patis dels centres educatius, a més dels 15 milions per a un institut nou, els 13,5 milions per a la remodelació del CIP de Formació Professional Eduardo Merello, els 8 milions d’euros per als sistemes de climatització en tota la xarxa educativa pública a Sagunt, els 7 milions per a la instal·lació d’ascensors i els 2 milions per a augmentar les línies en la lluita contra la massificació de les classes.
En mobilitat es demanen 3 milions d’euros per a la posada en marxa de la llançadora que ha de connectar amb rapidesa el nucli del Port de Sagunt amb l’estació de Renfe i 2 milions per a la connexió de la via verda Ojos Negros des del nucli històric fins a la mar. La mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 2 milions per a la construcció d’un dipòsit d’aigua pluvial; la recuperació del patrimoni industrial, amb 2 milions per a La Nau, i la remodelació de la façana marítima, amb 1 milió d’euros per al passeig i l’avinguda Mediterráneo, són alguns altres projectes que la moció pretén impulsar.
El Raval
Per a tancar este catàleg de reclamacions a la Generalitat, la proposta inclou poc més de 550.000 euros per a les primeres obres del nou Palau de Justícia, 461.000 euros per a habilitar un consultori mèdic nou en el barri del Raval i 400.000 euros per a executar la segona fase del pavelló poliesportiu del Port de Sagunt.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Desallotjades 30 persones en la Universitat Politècnica per un incendi
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació
- Tanca per obres el metro a la platja: “És un exemple de com el PP tracta València”