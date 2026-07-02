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Les necessitats educatives encapçalen les exigències des de Sagunt al pressupost del Consell

El ple debat este dijous una moció presentada pel PSPV, EU-Podem i Compromís per a incorporar als comptes de la Generalitat quasi 67 milions d’euros en les infraestructures educatives

Manifestació recent a Sagunt durant la vaga de professors

Manifestació recent a Sagunt durant la vaga de professors / Daniel Tortajada

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Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

Educació, mobilitat, sanitat o justícia. Estos són alguns dels servicis públics pels quals el Govern de Sagunt, amb el suport de Compromís, exigix una aposta per part del Consell per a “garantir que les oportunitats que genera l’arribada de grans inversions industrials, com la gigafactoria de PowerCo, Mercadona, Tempe o Inditex, impacten de manera positiva en les famílies del nostre municipi”.

Així ho arreplega la moció que impulsen els socialistes i a la qual ja s’han sumat EU-Podem i els valencianistes abans de debatre’s en el ple de l’Ajuntament d’este dijous. En un discurs repetit des que es va donar a conéixer el projecte del pressupost de la Generalitat per a enguany, l’exposició de motius de la proposta recorda l’expansió econòmica i demogràfica de Sagunt, que “comporta riscos i amenaces”, entre els quals assenyala especialment la saturació de servicis públics i infraestructures, així com la insuficiència de vivenda i els problemes de seguretat.

Reptes

Davant d’estos reptes, l’Ajuntament reivindica que, “en el marc de les nostres competències”, ha posat en marxa mesures per a minimitzar este impacte negatiu, amb l’exemple més recent en la incorporació d’una vintena d’agents a la Policia Local, la qual cosa permet cobrir “per primera en la història” la plantilla al complet. Per contra i malgrat conéixer de primera mà les principals necessitats, la Generalitat, amb este pressupost, reflectix la seua “falta de compromís i interés amb el benestar dels nostres veïns i les nostres veïnes”.

Los portavoces de los grupos municipales junto al alcalde antes de un reciente pleno de Sagunt.

Els portaveus dels grups municipals, al costat de l’alcalde, abans d’un ple recent de Sagunt / M. M. C.

Per a pal·liar que estos comptes autonòmics “no estan a l’altura del moment que viu Sagunt”, la moció plenària planteja una vintena d’esmenes, la majoria per a inversions i també alguna per a augmentar les subvencions destinades al conservatori de música Joaquín Rodrigo (1 milió d’euros), el manteniment dels consultoris mèdics (700.000 euros), la Fundació de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt (225.000 euros) i la promoció turística (120.000 euros).

Educació

Les infraestructures educatives concentren el gros de les reclamacions amb quasi 66,8 milions d’euros, des dels 20 milions per a la construcció de dos col·legis d’Infantil i Primària fins als 280.000 euros per a instal·lar zones d’ombra en els patis dels centres educatius, a més dels 15 milions per a un institut nou, els 13,5 milions per a la remodelació del CIP de Formació Professional Eduardo Merello, els 8 milions d’euros per als sistemes de climatització en tota la xarxa educativa pública a Sagunt, els 7 milions per a la instal·lació d’ascensors i els 2 milions per a augmentar les línies en la lluita contra la massificació de les classes.

En mobilitat es demanen 3 milions d’euros per a la posada en marxa de la llançadora que ha de connectar amb rapidesa el nucli del Port de Sagunt amb l’estació de Renfe i 2 milions per a la connexió de la via verda Ojos Negros des del nucli històric fins a la mar. La mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 2 milions per a la construcció d’un dipòsit d’aigua pluvial; la recuperació del patrimoni industrial, amb 2 milions per a La Nau, i la remodelació de la façana marítima, amb 1 milió d’euros per al passeig i l’avinguda Mediterráneo, són alguns altres projectes que la moció pretén impulsar.

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El Raval

Per a tancar este catàleg de reclamacions a la Generalitat, la proposta inclou poc més de 550.000 euros per a les primeres obres del nou Palau de Justícia, 461.000 euros per a habilitar un consultori mèdic nou en el barri del Raval i 400.000 euros per a executar la segona fase del pavelló poliesportiu del Port de Sagunt.

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