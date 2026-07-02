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Treball

Nou rècord: el mercat laboral valencià supera els 2,3 milions d’ocupacions

L’afiliació a la Seguretat Social creix en més de 12.000 persones, mentres que l’atur baixa en quasi 2.500

Descendix l’atur en quasi 2.500 persones a la Comunitat Valenciana

Descendix l’atur en quasi 2.500 persones a la Comunitat Valenciana

Juanma Romero

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Un no parar. El mercat laboral valencià s’apunta als rècords. El mes de juny va suposar un esglaó més en eixa dinàmica, com prova el descens de l’atur i, sobretot, la creació d’ocupació, que ha permés superar per primera vegada els 2,3 milions d’afiliats a la Seguretat Social, segons les dades que han donat a conéixer hui els ministeris de Treball i d’Inclusió.

L’atur registrat a la Comunitat Valenciana el juny passat va baixar en 2.445 persones respecte al mes anterior, la qual cosa suposa un descens del 0,86 %, i deixa la xifra total de persones desocupades en 281.651. L’autonomia va ser un dels territoris amb millor comportament, només superat per Andalusia, Galícia, Madrid i Castella i Lleó. En el conjunt d’Espanya, el descens va ser de 28.738 aturats menys.

Províncies

En termes interanuals, la desocupació va baixar en juny en 11.964 persones, un descens del 4,07 %, el més notable de tot el país després dels 62.000 d’Andalusia. Per províncies, l’atur va baixar en 1.500 persones a Alacant (-1,31 %); seguida de Castelló, amb una disminució de 531 persones (-1,68 %), i València, amb 414 persones desocupades menys (-0,30 %).

Valencia. Puerto de Valencia Un crucero de turistas atraca en el muelle de cruceristas MSC Música Turismo VLC

Un creuer de turistes atraca en el port de València / JM LÓPEZ

La reducció de l’atur es va donar sobretot en el sector servicis, al qual pertanyen totes les activitats relacionades amb el turisme, la temporada del qual, iniciada precisament en juny, es preveu de rècord. Així, en el grup terciari, la desocupació es va reduir en 2.303 persones, mentres que en la indústria ho va fer en 390. Per contra, l’atur va pujar en 34 en l’agricultura, en 165 en la construcció i en 49 en el col·lectiu sense ocupació anterior.

Creació d’ocupació

L’afiliació a la Seguretat Social va pujar a la Comunitat Valenciana, en juny, en 12.374 persones (un 0,54 %), fins a les 2.306.483 persones, i, en relació a fa un any, va augmentar en 86.052 persones, un 3,88 % més.

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Finalment, el nombre de contractacions va registrar, el mes de juny, un augment del 30 %, en bona part propiciades per la temporalitat pròpia d’algunes ocupacions típiques de l’estiu. En concret, hi hagué 35.564 contractes més. L’increment interanual és del 6,52 %, que es traduïx en 9.321 més.

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