Treball
Nou rècord: el mercat laboral valencià supera els 2,3 milions d’ocupacions
L’afiliació a la Seguretat Social creix en més de 12.000 persones, mentres que l’atur baixa en quasi 2.500
Un no parar. El mercat laboral valencià s’apunta als rècords. El mes de juny va suposar un esglaó més en eixa dinàmica, com prova el descens de l’atur i, sobretot, la creació d’ocupació, que ha permés superar per primera vegada els 2,3 milions d’afiliats a la Seguretat Social, segons les dades que han donat a conéixer hui els ministeris de Treball i d’Inclusió.
L’atur registrat a la Comunitat Valenciana el juny passat va baixar en 2.445 persones respecte al mes anterior, la qual cosa suposa un descens del 0,86 %, i deixa la xifra total de persones desocupades en 281.651. L’autonomia va ser un dels territoris amb millor comportament, només superat per Andalusia, Galícia, Madrid i Castella i Lleó. En el conjunt d’Espanya, el descens va ser de 28.738 aturats menys.
Províncies
En termes interanuals, la desocupació va baixar en juny en 11.964 persones, un descens del 4,07 %, el més notable de tot el país després dels 62.000 d’Andalusia. Per províncies, l’atur va baixar en 1.500 persones a Alacant (-1,31 %); seguida de Castelló, amb una disminució de 531 persones (-1,68 %), i València, amb 414 persones desocupades menys (-0,30 %).
La reducció de l’atur es va donar sobretot en el sector servicis, al qual pertanyen totes les activitats relacionades amb el turisme, la temporada del qual, iniciada precisament en juny, es preveu de rècord. Així, en el grup terciari, la desocupació es va reduir en 2.303 persones, mentres que en la indústria ho va fer en 390. Per contra, l’atur va pujar en 34 en l’agricultura, en 165 en la construcció i en 49 en el col·lectiu sense ocupació anterior.
Creació d’ocupació
L’afiliació a la Seguretat Social va pujar a la Comunitat Valenciana, en juny, en 12.374 persones (un 0,54 %), fins a les 2.306.483 persones, i, en relació a fa un any, va augmentar en 86.052 persones, un 3,88 % més.
Finalment, el nombre de contractacions va registrar, el mes de juny, un augment del 30 %, en bona part propiciades per la temporalitat pròpia d’algunes ocupacions típiques de l’estiu. En concret, hi hagué 35.564 contractes més. L’increment interanual és del 6,52 %, que es traduïx en 9.321 més.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Desallotjades 30 persones en la Universitat Politècnica per un incendi
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació
- Tanca per obres el metro a la platja: “És un exemple de com el PP tracta València”