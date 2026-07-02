Primera nit tòrrida de l’any a València: les mínimes no baixen de 25 graus
Es consideren nits tòrrides aquelles en les quals les mínimes no baixen de 25 graus, i eixos han sigut els registres tant en zones rurals com urbanes costaneres de València i el litoral nord d’Alacant
El cel cobert de núvols baixos, que va ser la tònica de la jornada d’este dimecres, ha afavorit que es produïsca la primera nit tòrrida de l’any. No ha sigut cosa de l’interior ni de la costa, sinó que la nit s’ha viscut amb temperatures molt elevades de manera generalitzada a tota la Comunitat Valenciana, com expliquen des de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Es consideren nits tòrrides aquelles en les quals les mínimes no baixen de 25 graus, i eixos han sigut els registres tant en zones rurals com urbanes costaneres de València i el litoral nord d’Alacant.
Entre les mínimes d’esta nit, en el Tancat de Mília, a Sollana, les temperatures no han caigut per baix dels 26 graus. A Miramar han registrat 25,5 graus; a Pego, 25,3; a València, 25,1; a Carcaixent, 25, i en l’aeroport de València, 24,7, uns valors similars als de Polinyà de Xúquer, amb 24,5. En l’aeroport d’Alacant-Elx han marcat 24,4 de mínima; a Xàtiva, 24,3; a Oliva, 24,0; a Benidorm, 23,8; a Orihuela, 23,8; a Alacant, 23,4; a Ontinyent, 23,2, i a Castelló de la Plana, 22,8 graus.
Expliquen des de l’Agència Estatal de Meteorologia que en estes situacions d’estiu amb vent de l’est o del nord-est durant tota la nit, sense brises de terra que refresquen un poc l’ambient, i mar molt càlid, la temperatura mínima s’iguala en la costa i l’interior i els registres són molt semblants tant en zones rurals com urbanes.
21 nits tòrrides en 2025
Només en 2025, València va patir 21 nits amb mínimes per damunt dels 25 graus. Des que hi ha registres, hi ha hagut 162 nits tòrrides en la ciutat; però tres de cada quatre s’han produït en els últims 15 anys. Entre 1940 i 2010, només n’hi hagué 19. És a dir, que, en 70 anys, el Cap i Casal va viure menys nits tropicals que l’any passat. De fet, des de fa una dècada, sempre hi ha hagut almenys una matinada amb mínimes per damunt dels 25 graus i més d’una desena per any des de 2022.
Esta nit càlida arriba després d’una jornada de dimecres en la qual la temperatura màxima a València va ser de 30,9 graus, és a dir, un registre més baix que el de dies anteriors, tot i que la sensació tèrmica va ser de molta més calor, reconeixen des d’Aemet.
En concret, amb una humitat relativa pròxima al 70 %, la sensació tèrmica va oscil·lar entre els 34 i 36 °C, detallen.
A més, expliquen des d’Aemet que estar sota el sol pot fer créixer els valors de l’índex de calor, ja que estos dies de principis de juliol són aquells en què l’astre està més alt sobre l’horitzó, la radiació directa és elevada i el dia dura més.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Desallotjades 30 persones en la Universitat Politècnica per un incendi
- Països europeus busquen perruquers valencians amb ofertes que dupliquen els seus salaris
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- Panathinaikos pagarà la clàusula de Brancou Badio
- El Consell prorroga els descomptes al transport i els valencians tindran el metro “més barat d’Espanya”
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació
- Tanca per obres el metro a la platja: “És un exemple de com el PP tracta València”