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Televisió

RTVE estrena un documental sobre el paral·lelisme en la gestió política de l’accident de metro i la dana

Imprevisible Inevitable s’emetrà este divendres 3 de juliol, en La 2, a les 19:30 hores, però el públic valencià podrà veure’l també a les 13:55 hores, en La 1, durant la desconnexió territorial

Entrevista a Beatriz Garrote i Rosa Álvarez

Entrevista a Beatriz Garrote i Rosa Álvarez / L-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

El documental d’RTVE Imprevisible Inevitable, un trayecto del metro a la dana reconstruïx l’accident de metro de València de 2006, el pitjor de la història d’Espanya i el segon d’Europa, en el qual van morir 43 persones, i establix paral·lelismes amb la gestió política de la dana de 2024 que va deixar 230 víctimes mortals. L’obra tix la memòria de les dos pitjors tragèdies del segle a València i les entrellaça per a oferir una reflexió oberta a la història democràtica valenciana.

Radiotelevisió Espanyola estrena el seu projecte més ambiciós a la Comunitat Valenciana just el dia en què es complixen 20 anys de la tragèdia del metro: este divendres 3 de juliol, a partir de les 13:55 hores, en la desconnexió territorial de La 1 a la Comunitat Valenciana, i, a escala nacional, a les 19:30 hores, en La 2. A més d’estar disponible en RTVE Play a la carta, s’emetrà també en el circuit català de La 2Cat este diumenge 5 de juliol a les 19:30 hores.

A partir de 21 testimoniatges directes de víctimes, tècnics, juristes i periodistes, material d’arxiu i una anàlisi crítica del context mediàtic amb l’ajuda d’experts, l’obra revela patrons inquietantment similars. Negligències, intents d’ocultació de la veritat, nul·la assumpció de responsabilitats, manipulació mediàtica… Però també una ciutadania i unes famílies que s’organitzen i exigixen veritat, justícia i reparació.

Entrevista a Jorge Álvarez de FGV

Entrevista a Jorge Álvarez, d’FGV / L-EMV

Amb una duració de 57 minuts, està dirigit pels periodistes d’RTVE Sergi Moyano i Enrique Pallás, que han comptat amb un equip de més de 20 persones. S’ha rodat entre València, Torrent, Paiporta, Catarroja, Madrid i Barcelona, i la cinta beu del material d’arxiu de Radiotelevisió Espanyola. En un esdeveniment que comptarà amb els protagonistes i autors del projecte i una taula redona amb les víctimes, els Cines Lys de València acolliran este dimecres 1 de juliol, a les 19:30 hores, la preestrena del documental.

Banda sonora original

Els cantants valencians Pau Alabajos i La Maria han posat banda sonora original al documental, amb una versió actualitzada de la cançó Línia 1 que va compondre Pau Alabajos en 2006 per a recordar les víctimes del metro. La nova lletra vincula, a més, la dana amb el metro. D’esta manera, s’unixen les veus de dos artistes reconeguts de l’escena musical valenciana que han donat suport, des de la música, a les víctimes de les dos tragèdies.

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El director d’RTVE a la Comunitat Valenciana, Mauro Belenguer, emmarca l’aposta del documental dins del procés d’ampliació de l’oferta comunicativa d’RTVE en el territori valencià que va començar a principis de juny amb la posada en marxa dels informatius de cap de setmana. “És important que els mitjans públics conten les històries que més ens han marcat com a societat i posem en el centre la veu de les víctimes de les dos pitjors tragèdies que hem viscut els valencians”, destaca.

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