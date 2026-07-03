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Calp presenta una programació cultural d’estiu que omplirà de música, cine i espectacles els carrers, les places i les platges

Tindrà un paper destacat el talent local, amb actuacions en la plaça de l’Església, que tornarà a convertir-se en un escenari per a concerts en format més pròxim i íntim

Calp bull este estiu de cultura; en la imatge, la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà

Calp bull este estiu de cultura; en la imatge, la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Calp

L’Ajuntament de Calp, mitjançant la Regidoria de Cultura, ha presentat la programació cultural per als mesos de juliol i agost, una agenda estival que tornarà a omplir d’activitat diferents espais del municipi amb propostes dirigides a tots els públics.

La programació d’este estiu destaca per la varietat i per l’aposta per combinar propostes innovadores amb activitats ja consolidades dins de l’oferta cultural del municipi. La Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà tornarà a ser l’eix principal d’esta agenda, ja que albergarà exposicions i diferents iniciatives artístiques, tot i que la programació s’estendrà també a places, carrers, platges i enclavaments emblemàtics de Calp.

Todas las propuestas culturales de Calp

Totes les propostes culturals de Calp / Levante-EMV

La música serà un dels grans protagonistes d’esta programació estival, amb concerts de diferents gèneres pensats per a arribar a públics diversos. Entre les propostes previstes tindrà un paper destacat el talent local, amb actuacions en la plaça de l’Església, que tornarà a convertir-se en un escenari per a concerts en format més pròxim i íntim.

Cine en les platges, ritme en el barri antic

El cine a l’aire lliure tornarà, així mateix, a formar part de la programació cultural de l’estiu, amb sessions en les platges de l’Arenal-Bol i la Fossa, una iniciativa ja consolidada que combina oci familiar, cultura i gaudi de l’entorn litoral.

Tambors de tolerància i orgull en el CalpPride

Tambors de tolerància i orgull en el CalpPride

Alfons Padilla

La cultura també eixirà al carrer per a retrobar-se amb veïns i visitants a través d’activitats en la via pública. El barri antic acollirà actuacions de batucada que aportaran ritme i dinamització als carrers, i el passeig marítim serà escenari de cercaviles de gran format visual i molt de color, amb la qual cosa es pretén reforçar la presència de l’activitat cultural en diferents punts del municipi.

La programació inclourà, a més, un calendari de visites guiades orientades a divulgar de manera amena el patrimoni, la història i la identitat local, fet que ampliarà les opcions de turisme cultural durant els mesos de més afluència de visitants.

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Accedix a la pàgina web de cultura ací: https://cultura.calp.es/

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