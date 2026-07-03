XX anys de l’accident del 3 de juliol
El Consell guarda un minut de silenci per les víctimes de l’accident del metro de 2006 abans del ple
És la primera vegada que un president de la Generalitat presidix un acte en memòria dels 43 morts des del 7 de juliol de 2006 amb Francisco Camps
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidit un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’accident de Metrovalencia de 2006. Tots els membres del Consell s’han reunit a les portes del Palau de la Generalitat, en la plaça de Manises, per a protagonitzar l’únic acte convocat pel Consell en memòria de les 43 víctimes de l’accident del 3 de juliol de 2006, del qual hui es complixen vint anys. També és la primera vegada que un president de la Generalitat guarda un minut de silenci des que Francisco Camps va presidir l’últim en homenatge a les víctimes el 7 de juliol de 2006. Després del minut de silenci, el president de la Generalitat presidix el ple del Consell en el Palau de la Generalitat. Al finalitzar l’acte, cap dels membres del Consell ha fet declaracions als mitjans de comunicació que hi estaven presents.
Este divendres, València es detindrà en diversos moments del dia per a honrar la memòria de les víctimes amb diversos actes socials institucionals, estos últims convocats per segona vegada, si es té en compte els inicials de 2006 després del sinistre, per una administració governada pel Partit Popular. Després del minut de silenci del Consell, l’Ajuntament de València també ha convocat “un minut de silenci a les 12 hores” a les portes dels edificis municipals, en record de tots els afectats. L’Ajuntament de València també ha restaurat a temps el monument dels rellotges d’homenatge a les víctimes del metro.
A Torrent, la localitat d’on procedien 21 de les víctimes, també se celebrarà un acte institucional a les 12:40 hores en el monument de la rotonda de Pare Méndez. A les 13:03 hores es guardaran tres minuts de silenci i es farà una ofrena floral. Un acte que les víctimes del metro lamenten que se celebre a la mateixa hora que el que han convocat a València.
L’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol (Avm3j) i les tres de la dana —l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024 i l’Associació de Víctimes i Damnificats per la Dana de l’Horta Sud de València— juntament amb l’Associació Veïnal de Patraix homenatjaran les víctimes en un senzill i emotiu acte en el monument a les víctimes del metro, Prime time, de l’artista Anja Krakowski, situat en l’encreuament dels carrers Sant Vicent Màrtir, Roís de Corella i Mestre Sosa, en el jardí situat sobre la corba a on fa 20 anys van descarrilar i van bolcar dos trens.
Després de molts anys d’ignorar qualsevol aniversari, tota la xarxa d’FGV (trens i tramvies) de València i Alacant es detindrà durant un minut a les 13:00 hores en les estacions a on es troben els combois en eixe moment.
També s’ha decretat dol institucional i les banderes del Palau de la Generalitat i dels edificis autonòmics onejaran a mitja asta durant 24 hores.
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